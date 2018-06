Die Bundesregierung will „nachstoßen“, sie will die Entspannungsvorschläge, die sie in ihrer Friedensnote vom 25. März mehr als hundert Regierungen bekanntgemacht hat, weiter, entwickeln – trotz der schroffen Reaktion der osteuropäischen Staaten, die ja die eigentlichen Adressaten der Erklärungen zur politischen Entspannung und zur Abrüstung in Europa waren.