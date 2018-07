Wäre der Kanzler ein so belesener Mann wie Bismarck es war, könnte er seine Gedanken exakt formulieren wie Brüning, der letzte deutsche Premier, der seine Muttersprache in allen Nuancen beherrschte, dann hätte er die Möglichkeit, mit Hilfe von Miniaturporträts eine Galerie berühmter Pinscher zu entwerfen, ein Kabinett, in dem Jonathan Swift so gut wie Thomas Mann vertreten sein müßte (denn der Zauberer hat ja die These vertreten, vor 1933, daß der Platz des deutschen Bürgertums nur an der Seite der Sozialdemokraten sein könne), eine Bilder-Sequenz, an deren Ende der Schriftsteller Hochhuth, an deren Anfang der Schriftsteller Euripides stünde, jener illustre Proto-Pinscher und Tendenz-Literat, der in den „Troerinnen“, dem ersten uns bekannten pazifistischen Drama, seine Landsleute vor der sizilianischen Expedition und ihren Folgen zu warnen versuchte: Niemals wieder sind die Schrecken des Krieges, sind Elend, Verrohung und Sittenverfall, sind martialische Heuchelei, die Ideologie des Imperialismus und die Sieger-Moral so gnadenlos entlarvt worden wie in diesem Stück, das die zum Angriffskrieg bereiten Athener im Jahre 415 v.