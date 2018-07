Die Entwicklung ist beängstigend: Nach dem jüngsten Beschluß steht der argentinische Fußball in Zukunft unter Staatskontrolle; Trainer berühmter Mannschaften, die in England enttäuscht haben, halten sich wochenlang im Ausland auf, weil sie in ihrer Heimat um Haus und Leben fürchten müssen; General de Gaulle, so heißt es seit langem, habe seinen besten Sportlern befohlen, der Nation nur noch Ruhm und Ehre einzutragen; in Utrecht erzählte man sich bei den Schwimm-Europameisterschaften, auch General Franco verlange jetzt von seinen Talenten in sportlichen Wettkämpfen mehr Erfolge als bisher, jede notwendige Unterstützung dazu selbstverständlich vorausgesetzt.