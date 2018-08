Zürich, Anfang Oktober

Es sind noch keine drei Monate her, seit man sich in der Schweiz sagte: „Na ja, unsere Börsen vermögen immerhin den berühmten Silberstreifen am Horizont erblicken, denn die gegenwärtig gültigen Restriktionen am Geld- und Kapitalmarkt laufen spätestens im März 1967 aus“. Und man glaubte noch voller Mitgefühl über die Grenzen in die Bundesrepublik sehen zu müssen, wo für die Restriktionspolitik damals noch kein Ende abzusehen war. Wer hätte geglaubt, daß solcherlei Mitgefühl so schnell in Neid umschlagen würde? Heute jedenfalls stehen wir vor der erstaunlichen Tatsache, daß es für die deutschen Aktienkurse eine Erholungsbewegung gegeben hat, während die Schweizer Aktien erst kürzlich noch neue Krisen-Tiefstände zu testen hatten. und seither am Boden konsolidierten. Mit dem Stabilisierungsgesetz war den deutschen Börsen plötzlich ein Fixpunkt zugespielt worden, der in der Schweiz vorläufig noch fehlt. Die Schweizer Börsen haben seit einigen Tagen wohl wieder Hoffnung geschöpft – nach den Kommentaren zu schließen tendierten sie „verhalten freundlich“ und hielten sich „angesichts der Wallstreet-Baisse recht wacker“ –, aber zu einer eigentlichen Erholungshausse hat es noch nicht gereicht.

Es scheint, als habe man an den Schweizer Börsen etwas die Elastizität verloren, die nötig ist, um Wahrscheinlichkeiten zu eskomptieren und in Kursbewegungen umzumünzen. Das ist bedauerlich, aber durchaus zu erklären. Denn die Schweizer Börsen gelten in den Augen des internationalen Publikums noch immer nicht wieder als offene und echte Märkte, sondern viel eher als geschlossene, durch Restriktionen und Vinkulierungen abgeschirmte „Klubs“. Das grundsätzliche Verbot von Käufen schweizerischer Aktien durch. Ausländer ist bisher aufrechterhalten worden, obschon heute selbst die Schweizerische Bankiervereinigung dessen Sinnlosigkeit bescheinigt (was – nur nebenbei bemerkt – ziemlich sicher auf dessen baldige Aufhebung schließen läßt, da die Bankiervereinigung erfahrungsgemäß nur offene Türen einrennt). Auch sind die Schweizer Aktien noch immer mit der Assoziation des Effekten-Nationalismus behaftet, da ein großer Teil gerade der attraktivsten Werte in Form von vinkulierten Namenaktien auf dem Markt erscheint, die normalerweise nur von Schweizern erworben werden dürfen. All dies verschafft den Schweizer Börsen heute ein „Image“, das dringend der Aufpolierung bedarf. Denn so geschlossen und exklusiv, wie sie sich zu präsentieren scheinen, sind sie nun auch wieder nicht: alle Bankaktien beispielsweise oder die Aktien der Elektroholdings sind Inhaberpapiere ohne irgendwelche Vinkulierung, und Gesellschaften wie Ciba oder Sulzer, deren Grundkapital bis dahin vinkuliert war, haben in den letzten Jahren zusätzlich Inhaberpapiere ausgegeben.

Die Schweizer Aktienwerte stehen zur Zeit noch immer etwa 10 Prozent unter ihrem Stand vom 1. Januar dieses Jahres. Dabei müßten sie heute – falls sie die Reaktionsfähigkeit besaßen, Wahrscheinlichkeiten zu eskomptieren – im Grunde auf eine zunehmende Zahl positiver Kriterien ansprechbar sein. So hat sich die schweizerische Exportkonjunktur seit einigen Monaten erneut belebt, und sowohl in der Chemie als auch in den großen Konzernen der Maschinenindustrie darf man mit dem Geschäftsgang zufrieden sein. Sandoz hat im ersten Halbjahr 17,2 Prozent mehr Pharmazeutika und 13,9 Prozent mehr Farben und Chemikalien verkauft, und bei Geigy liegen die Zahlen sogar noch etwas höher. Die laufend hohe Ertragskraft des Maschinenkonzerns Sulzer trat erneut zutage, als dieser den Escher-Wyss-Aktionären die Übernahme ihrer Aktien gegen Barzahlung anbieten konnte. Und Brown, Boveri hat in ihrem Jubiläumsjahr einen Abschluß vorgelegt, der die Erwartungen weit übertraf. Swissair verkaufte im August 35 Prozent mehr Fracht- und 15 Prozent mehr Passagierkilometer als im Vorjahr, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Doch der Aktienmarkt, der auf Grund solcher Nachrichten eigentlich die Wahrscheinlichkeit guter Jahresabschlüsse vorwegnehmen müßte, hat bis jetzt gezögert.

Fragt man nach den Gründen dieser Zurückhaltung, so wird man zumeist auf die Ungewisse Entwicklung des Zinssatzes verwiesen. Man traut der Nationalbank noch nicht so recht, wenn sie die Ansicht vertritt, die Lage am Geld- und Kapitalmarkt habe sich nun „eher stabilisiert“. Auch wenn die Anleiheemissionen für das 4. Quartal auf 570 Millionen Franken (gegenüber 587 Millionen im Vorjahr) reduziert worden sind, mißtraut man den anscheinend unersättlichen öffentlichen Haushalten, Die Frage ist auch, ob die auf Grund massiver Kapitalabflüsse an die Euro-Märkte passiv gewordene Zahlungsbilanz nicht ihren restriktiven Effekt auf dem Markt noch verstärken und den Zinssatz nochmals um einen Sprung in die Höhe treiben wird. Diese Ungewißheiten haben bisher entscheidend auf den Markt gedrückt und gleichzeitig bewirkt, daß umfangreiche Gelder entweder ins Ausland abflössen, wo der Kulminationspunkt der Zinsentwicklung einigermaßen abgeschätzt werden konnte, oder gar gehortet wurden.

Es gibt nun aber auch optimistischere Stimmen, und sie könnten durchaus recht bekommen. Erst in den letzten Tagen war an der Börse ein auffallend verstärktes Interesse für Inhaberaktien festzustellen. Begründet wurde diese Erscheinung mit der Möglichkeit, daß der Bundesrat demnächst auch noch die letzten Fesseln des Kapitalverkehrs mit dem Ausland vorzeitig lösen werde, worauf möglicherweise wieder ausländisches Kapital an die schweizerischen Börsen fließen werde. Sollte diese Lockerung tatsächlich vorgenommen werden, so würde damit zweifellos eine entscheidende. Besserung des Marktklimas erreicht, sowohl am Aktien- wie auch am Obligationenmarkt. Man hat die psychologischen Marktfaktoren bisher allzu sehr unterschätzt, und so könnte sich denn sehr wohl herausstellen, daß die zuletzt aufgelegten Anleihen – eine 5 3/4-Prozent-Anleihe der Inter-American Development Bank (ohne Quellensteuerabzug) über 50 Millionen Franken und eine 5 3/4-Prozent-Anleihe der Kraftwerke Mattmark AG (der Verrechnungssteuer unterworfen) über 20 Millionen – gleichzeitig die Höhepunkte der schweizerischen Zinsentwicklung darstellen würden.

Das aber wäre auch ein. Signal für den Aktienmarkt, das Steuer endgültig herumzuwerfen. Die meisten schweizerischen Aktien sind, gemessen am internationalen Maßstab, heute enorm unterbewertet: Die derzeitigen Kurse könnten eine aussichtsreiche Basis für eine rein wirtschaftlich gerechtfertigte Hausse abgeben.

Beat Huber