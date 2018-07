Die Prämieneinnahmen der Elvia Versicherungs-Gesellschaft AG in Zürich sind im vergangenen Jahr um fast zwei Millionen auf 8,9 Millionen Francs gestiegen. Die Münchener Niederlassung erzielte in der Bundesrepublik 1,53 Millionen Mark (im Vorjahr 1,16 Millionen Mark) Prämieneinnahmen. Diese Gesellschaft hat in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Ski-Versicherungen eine führende Rolle erworben.

Die Inhaber der Troost Werbeagentur GmbH & Co, Frankfurt/Main, Hubert und Grete Troost, haben sich entschlossen, die Geschäftsführung des Unternehmens zu verbreitern und zu verjüngen und im Zuge dieser Maßnahmen Dr. jur. Hans Joachim Schürholz, 41, Dr. Gisela Küll, 39, und Gunter Oft, 32, als Geschäftsführer und Teilhaber aufzunehmen. Dr. Schürholz wird die Agenturleitung und die Alleinvertretung von Hubert Troost übernehmen. Dr. Kult, langjährige Mitarbeiterin der Troost Werbeagentur wird auch in Zukunft für die Kundenberatung zuständig sein, während Gunter Ott, langjähriger Art Director und seit fast 2 Jahren Creative Director bei Troost, für die Creation verantwortlich bleibt.

Die Eröffnungsbilanz per 1. 1. 1966 der Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank, Bonn, hat eine Bilanzsumme von 7,5 Milliarden Mark; im laufenden Jahr hat sie acht Milliarden überschritten. Das Eigenkapital beläuft sich auf 80 Millionen, davon 50 Millionen Grundkapital, überwiegend in der Hand des Bundes, und 30 Millionen offene Rücklagen. Das bisherige und auch für die Zukunft wichtige Aufgabengebiet der Anstalt, die Finanzierung der ländlichen Siedlung und der Eingliederung der aus der Landwirtschaft stammenden Vertriebenen, umfaßt mit 6,34 Milliarden Mark den Hauptanteil an der Bilanzsumme.

Die Nürnberger Lebensversicherungs-AG hat 1965, ebenso wie ihre Tochtergesellschaft, die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, mit der Entwicklung der deutschen Versicherungswirtschaft Schritt gehalten. Die Prämieneinnahmen der „Leben“ haben 150 Millionen Mark betragen, die der „Allgemeinen“ 62 Millionen Mark, an Vermögenserträgen hat die „Leben“ 39,3 Millionen Mark, die „Allgemeine“ 3,5 Millionen Mark vereinnahmt. Beide Unternehmen zahlten 12 Prozent Dividende.