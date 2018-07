Von Hans Wenke

Nicht nur die Ärzte selbst, sondern alle, die unter dem wechselvollen Schicksal von Gesundheit und Krankheit stehen, haben Anlaß genug, ihr Interesse der Heilkunde und Heilkunst zuzuwenden; und sie richten ihren Blick nicht in erster Linie auf die Sache, die sie in ihren modernen, komplizierten Formen nur schwer oder gar nicht begreifen, sondern auf die Person, die sie leibhaftig vor sich sehen, also nicht so sehr auf die Chirurgie als auf den Chirurgen.

Die Fülle der Bilder zwingt mich zu einer Auswahl. Ich lenke die Aufmerksamkeit auf die Porträts, die die Chirurgen von sich selbst entworfen haben.

Die Porträts, die ich meine, sind nicht in Farben, sondern in Worten gemalt. So mag es gerechtfertigt sein, daß ich mit dem Bild beginne, das die Sprache in unserem Kulturkreis mit dem Wort Chirurgie geschaffen und bis heute unverändert bewahrt hat.

Aulus Cornelius Celsus, der zur Zeit des Tiberius – im 1. nachchristlichen Jahrhundert – lebte, leitet das Buch über die Chirurgie in seinem Werk de medicina mit dem Satz ein: „Der dritte Teil der Heilkunst ist der, welcher mit der Hand heilt.“ Er fügt hinzu, daß er unter allen Teilen der Heilkunst den evidentesten Erfolg hat.

Die 35. Definition des Galenos lautet: „Die Chirurgie ist die auf Erfahrung beruhende schnelle Bewegung sicherer Hände.“

Für uns noch interessanter und besonders aufschlußreich ist, was Celsus über die Eigenschaften des Chirurgen sagt: „Der Chirurg muß im kräftigen Mannesalter oder wenigstens diesem näher stehen als dem Greisenalter. Seine Hand sei sicher und fest und zittere nie; er sei ebenso geschickt im Gebrauch der linken wie der rechten Hand. Scharf und hell sei die Sehkraft seiner Augen, furchtlos sein Gemüt, und mitfühlend sei er nur in der Weise, daß es sein fester Wille ist, den in Behandlung genommenen Kranken zu heilen, ohne sich durch dessen Geschrei rühren und zu größerer Eile bestimmen zu lassen, als die Umstände erfordern, oder zu weniger und kleineren Schnitten, als nötig sind.“