Schweigen ist eigentlich nicht seine Art, wenn es um die Sorgen der deutschen Schwerindustrie geht. Hans-Günther Sohl, der erste Sprecher der seit Jahren bedrängten Stahlbranche weiß seine Akzente zu setzen. Wenn es galt, die Trommel für den Stahl zu rühren, hat es ihm nie an Beredsamkeit und an Argumenten gefehlt.

Gerade deswegen mag es vielleicht verwundern, daß der Chef der mächtigen August Thyssen-Hütte, der nicht nur über seine auf ein Imperium von 94 000 Mitarbeitern gegründete Konzernhausmacht verfügt, sondern schon seit einem Jahrzehnt das Zepter der Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahl als deren erster Vorsitzender schwingt, die Angriffe, die in jüngster Zeit gegen die geplanten Walzstahlkontore gestartet wurden, ohne Reaktion hinnimmt.

Aber der „Streit der Ideologen“ ficht ihn nicht an. Die angestrebte Gruppierung der deutschen Stahlindustrie, die Verringerung der Anbieter von jetzt 31 Unternehmen auf die vorgesehenen vier Walzstahlkontore, ist für den Praktiker Sohl, dessen Urteil sich an Tatsachen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten, nicht an theoretischen Denkmodellen orientiert, der vorläufig beste Weg, seinen Wirtschaftszweig an der Krise vorbeizumanövrieren.

Zwar hat der Begriff Kartell für einen Mann wie Sohl, der seit mehr als drei Jahrzehnten Stahl produziert und verkauft und auch den alten Stahlwerksverband, das frühere stramme Einheitskartell der Branche, noch kennen und schätzen gelernt hat, nicht unbedingt einen baut gout. Aber er verwahrt sich energisch dagegen, daß die Verkaufskontore als „Rückgriff auf alte verstaubte Praktiken“ vergangener Jahre abgewertet werden.

Die Bildung der vier Walzstahlkontore – über deren Genehmigung die dafür allein zuständige Hohe Behörde der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl Mitte Oktober beraten wird – sei ein „sehr moderner Versuch der Stahlerzeuger, sich kurzfristig und wirkungsvoll auf dem Wege der Selbsthilfe an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen“. Es war die simple Erfahrung, daß es „ohne Quoten nicht mehr weitergeht“, die den Verbandschef Sohl dazu brachte, die Trommel für die Kartellierung zu rühren. „Den Kampf aller gegen alle können wir uns nicht mehr leisten ...“

Sicherlich wäre eine Fusion vom Standpunkt der Erzeugung wirkungsvoller als die vier Verkaufskontore, räumt der Thyssenchef ein. Diese Antwort konnte nicht anders ausfallen: in Sachen Konzentration hat gerade er nicht nur die umfangreichsten, sondern auch die besten Erfahrungen. Der Mann, dessen Unterschrift alle Fusionsverträge tragen, die die heutige August Thyssen-Hütte aus einem übel zerstörten Nachkriegstorso zum größten Stahlkonzern Europas und zum viertgrößten der westlichen Welt gemacht haben, mußte allerdings auch die Erfahrung machen, daß Fusionen nicht von heute auf morgen durchzusetzen sind. „Wir haben sehr lange und hart um die Thyssen-Konzentration kämpfen müssen, und was die deutsche Stahlindustrie braucht, ist eine Sofortlösung; wir haben keine Zeit mehr zu verlieren!“

Naturgemäß interessiert dieses Thema den Firmenchef Sohl gar nicht so brennend. Es ist für die Thyssen-Gruppe nicht akut, und der prominente Bergassessor mit den beiden bedeutenden Adressen bleibt – bei allem Respekt vor seiner Leistung, stets der ehrliche Makler der ganzen Branche zu sein – doch immer in erster Linie der Hausherr des Thyssen-Konzerns, den er wahlweise vom Duisburger Stammhaus oder von den luftigen Höhen des Düsseldorfer Hochhauses aus leitet. „Wir haben im Thyssen-Bereich eine Größenordnung erreicht, die wir für richtig halten.“ Diese Größenordnung, das ist ein Konzern mit einer breiten Rohstahlbasis von 8,6 Millionen Tonnen, mit modernsten Verarbeitungskapazitäten für Qualitätsstahl, mit stark spezialisierten Tochtergesellschaften und einer vollintegrierten Handelsgesellschaft.