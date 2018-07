Was Schiffswerften und Hafenbehörden Mühe bereitet, könnte den Zahnärzten helfen: Der Zement, mit dem sich Entenmuscheln, Seepocken und andere kleine Krebse der Klasse Cirripedia (Rankenfüßer) an Schiffskörper, Hafenbauten, aber auch an Küstengestein, an Treibgut und die Panzer von Schildkröten kleben. Dieser Klebstoff haftet an nahezu allen pflanzlichen, tierischen und mineralischen Stoffen, und zwar unter Wasser, aber er verliert seine Klebkraft auch nicht im Trocknen, nicht in eisiger Kälte und nicht unter heißer Sonnenbestrahlung. Er besitzt mithin alle die Eigenschaften, die ein idealer Zement haben müßte, mit dem man Füllungen in den Zähnen befestigen will.

Deshalb versuchen gegenwärtig Wissenschaftler des National Institute of Dental Research in Bethesda (Maryland), den Klebstoff der kleinen Schalentiere zu analysieren und seine aktiven Komponenten festzustellen, um sie später einmal synthetisch herstellen zu können.

Zahnfüllungen werden normalerweise mechanisch in einer entsprechend ausgebohrten Höhle im Zahn verankert. Dabei muß neben der kranken auch ein erheblicher Teil der gesunden Zahnsubstanz entfernt werden. Den Zahnärzten wäre es lieber, wenn sich dies vermeiden ließe, aber dazu brauchte man einen Klebstoff, der unter den stark wechselnden Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnissen in der Mundhöhle seine Haftfähigkeit beibehielte, der dem Druck beim Kauen standhielte und nicht von Nahrungspartikeln, Säuren, Bakterien oder Enzymen angegriffen würde.

Ähnlichen Einflüssen sind aber auch die Krustentiere ausgesetzt, die sich all diesen Widrigkeiten zum Trotz fest mit Steinen, Metallflächen, Holz, Pflanzen und Tierkörpern verkleben.

Der Stoff, mit dem die Tiere dies bewerkstelligen, ist noch nicht bekannt. Seine Erforschung stößt vor allem deshalb auf Schwierigkeiten, weil die Cirripedia ihn aller Wahrscheinlichkeit nach nur während einer kurzen Zeitspanne im beginnenden Larvenstadium produzieren, in dem sie noch so winzig sind, daß man sie mit dem bloßen Auge kaum erkennen kann. V. G.