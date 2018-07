Inhalt Seite 1 — Der Todes-Fall eines Reporters Seite 2 Auf einer Seite lesen

Knochenbriiche und Prellungen: vom Arzt übersehen

Ein Mann fiel im dritten Stock eines Hauses über das Geländer in den Treppenschacht, wurde mit dem Unfallwagen ins Krankenhaus eingeliefert und mußte dort eine Stunde warten, bis er versorgt wurde. Dann starb er dem Arzt unter der Hand. Und wenn es nicht Helmut Günther gewesen wäre, hätten die Hamburger Zeitungen darüber wohl kein Wort und gewiß keine Schlagzeile verloren.

Helmut Günther, 38 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, eine Tochter, eine Stieftochter, war Rundfunkreporter. Als eine beliebte norddeutschregionale Fernsehsendung, die „Schaubude“, aus mancherlei Gründen zu wackeln begann, und neue Leute vor die Kamera gesetzt wurden, erhielt er seine Chance. Gut aussehend, die gute Kinderstube unverkennbar im Hintergrund seines Auftretens, nicht ungewandt im Wort, sicher im Benehmen, – so wurde er in wenigen Monaten einer der in Hamburg und Umgebung bekanntesten Journalisten.

Er war der Reporter der Verbindlichkeit, war neu zu seinen Interviewpartnern vor der Kamera. Niemand brauchte unbequeme oder gar bohrende Fragen zu befürchten. Der Charakter der „Schaubude“ schon schließt das aus. Da wird lächelnd unterhalten und nicht etwa grimmig kritisiert. Und so wiederum entbehrt es nicht einer tragischen Ironie, daß ausgerechnet Helmut Günther, der nette Hereinspaziert-Reporter, für einen großen, aufschreckenden, aufwirbelnden „Fall“ gesorgt hat. Das Bittere daran ist, daß er sterben mußte, bevor er die „Schlagzeilen machte“.

Eine Kette von Vorwürfen

Die Hamburger Zeitungen waren voll davon. Warum wurde Helmut Günther nicht sofort ärztlich versorgt? Warum bemerkte man nicht seine schweren Verletzungen? Wußte man im Krankenhaus überhaupt, daß er schwer gestürzt und nicht etwa nur „die Treppe hinunter“ gefallen war? Hatte eine Krankenschwester der Polizei eine falsche oder fahrlässige Auskunft erteilt, als sie auf einen Anruf hin erklärte, es bestünde „keine Lebensgefahr“? Sind die Unfall-Aufnahmestationen Hamburger Krankenhäuser in Ordnung? Warum fehlt es an Ärzten im Nachtdienst? Ist der Gesundheitssenator Schmedemann der richtige Mann an der Spitze seiner Behörde? Eine Flut von Fragen löste eine Kette von Vorwürfen und Rechtfertigungen aus.