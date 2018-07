iamanten bestehen, so ist in allen Lehrbüchern zu lesen, aus reinem Kohlenstoff. Diese Feststellung ist nicht ganz richtig, entdeckten jetzt Wissenschaftler des südafrikanischen Industrial Distributors’ Diamond Research Laboratory in Johannesburg.

Die begehrten Edelsteine, so wiesen die Forscher nach, enthalten auch Stickstoff. Von der Lage der Stickstoffatome im Kohlenstoffkristall und von der Art der chemischen Bindung zwischen Kohlenstoff- und Stickstoffatomen hängen Form und Farbe der Diamanten ab. E. L.