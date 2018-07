Von Marcel Reich-Ranicki

Immer noch gibt es deutsche Schriftsteller, die * offenbar allen Ernstes meinen, nichts sei für das lesende Publikum interessanter als die Schwierigkeiten, die ihnen das Schreiben bereitet. Die angebliche Unmöglichkeit, der Epoche, in der wir leben, mit den Mitteln des Romanciers beizukommen, hört nicht auf, ein Lieblingsthema einiger unserer Romanciers zu sein.

So haben wir allmählich eine impotente Literatur über die Impotenz der Literatur, und einige Kritiker möchten uns einreden, daß dies als unmittelbarer Ausdruck der Trostlosigkeit und Ausweglosigkeit unserer Zeit zu verstehen sei. Mag sich damit befassen, wem es Spaß macht. Mir aber scheint es, daß es trotz allem nicht an Themen fehlt, denen man in Romanen gerecht werden kann. Freilich muß man es können. Wie eh und je bietet sich die Welt den Schriftstellern dar – und nicht sie ist schuld, wenn manche von ihnen sie nicht nehmen können.

Mit diesen Autoren, die sich darin gefallen, unentwegt das zu schreiben, was im Grunde nichts anderes ist als ihr eigenes Versagen, hat Günter Seuren glücklicherweise nichts gemein. Zugegeben: Er will weder die Sprache revolutionieren, noch ist er darauf aus, neue Kontinente der Literatur zu entdecken. Er versucht nicht, uns mit ungewöhnlichen Kunstgriffen zu verblüffen und mit Originalität zu imponieren.

Anders als die genialischen Wirrköpfe, denen sogar die freundlichsten Kritiker in ihrer Verzweiflung nicht mehr als das angeblich faszinierende Mißlingen bescheinigen können, zieht es Seuren vor, sich auf die Mittel zu verlassen, die ihm zur Verfügung stehen, und Fragen aufzugreifen, denen er als Erzähler gewachsen ist. So kann er nach seinem 1964 veröffentlichten Roman „Das Gatter“, der inzwischen unter dem Titel „Schonzeit für Füchse“ verfilmt wurde, nun ein zweites Buch vorlegen, das nicht nur hält, was das erste versprach – und das war schon viel –, sondern es in mancher Hinsicht übertrifft –

Günter Seuren: „Lebeck“, Roman; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 256 S., 16,80 DM.

Abermals fällt, ähnlich wie im „Gatter“, Seurens wohltuende Strenge auf, seine künstlerische Disziplin und schriftstellerische Enthaltsamkeit: Er hat sein Handwerk gelernt, er kann reduzieren und weglassen, sich konzentrieren und sich beschränken. Er geht vorsichtig und sparsam mit den Worten um, er bietet nur wenige Motive und Figuren, wenige Szenen und Schauplätze. Sein Roman ist straff und konsequent um einen novellistischen Kern organisiert.