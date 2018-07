Inhalt Seite 1 — Die „Not des Vaterlandes“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Gresmann

Ludwig Erhard wird, einstweilen jedenfalls, Bundeskanzler bleiben. Der Versuch, ihn schon jetzt aus dem Sattel zu heben – und darum ging es, trotz aller Dementis – ist gescheitert. Doch daß der schwache Kanzler im Amt bleibt, verdankt er allein der Tatsache, daß die Partei, die ihn trägt, derzeit mindestens so schwach ist wie er.

Der Fraktionsvorstand und einen Tag später die gesamte Fraktion haben sich hinter Erhard gestellt. Aber es war keine Entscheidung, die aus der politischen Ratio geboren wurde. Gewiß, auch die Vernunft hätte der Partei gebieten können, von zwei Übeln das kleinere zu wählen: Statt sich, ungewiß über die Nachfolge, des Kanzlers zu entledigen, ihn vorerst zu behalten. Aber die Partei entschied sich für den Status quo, weil sie in desolatem Zustand ist, weil es ihr an der Kraft gebricht, komplette Bewegungslosigkeit wieder in eine politische Dynamik zu verwandeln.

Oder war es doch die Loyalität seiner Parteifreunde, die Ludwig Erhard rettete? In der Politik, wo es gemeinhin nicht nobel, sondern hart und rücksichtslos zugeht, ist Skepsis geboten gegenüber hehren Vokabeln. Einer der wenigen im politischen Gewerbe, für den das Wort Loyalität etwas besagt, ist ganz gewiß Ludwig Erhard. Aber er darf auf die Loyalität seiner „Freunde“ nicht zählen, besonders dann nicht, wenn sie sie lautstark verkünden.

Als in der vergangenen Woche Eugen Gerstenmaier von seiner Verpflichtung Kunde gab, einem Mann gegenüber bis zur Erschöpfung loyal zu sein, für dessen Kanzlerschaft er selbst gekämpft habe, ließ er zugleich keinen Zweifel daran, daß der Zustand der Erschöpfung schon erreicht sei. Denn es könne, so fügte er hinzu, ein Zeitpunkt eintreten, in dem die Loyalität gegenüber dem Lande größer sein müsse als die Loyalität gegenüber einer Partei und vor allem gegenüber einer einzelnen Person. Und des Kanzlers Vorgänger, Konrad Adenauer, setzte seinem kaum verschlüsselten Verdammungsspruch gegen Ludwig Erhard die fernsehwirkende Sentenz voran: „Wenn die Not des Vaterlandes so groß ist, wie sie nach meiner Meinung ist...“

Das Gift wurde verabreicht in patriotischer Verzuckerung. Adenauer, der seinem Nachfolger nie verzeihen wird, daß er Nachfolger wurde, hat in der Fraktion kein großes Gewicht mehr. Gerstenmaier aber zählt etwas. Und es ist denk bar, daß er es zum Kanzler gebracht hätte, wäre ihm nicht die eigene Halbherzigkeit in die Quere gekommen. Ein Rebell muß ohne Netz arbeiten. Gerstenmaier aber wollte sich absichern. Wäre er vor der Fraktion mit dem unverhüllten Anspruch des Erhard-Rivalen, wäre er eindeutig gegen den Kanzler ohne Kraft und Glück aufgetreten, mag sein, daß sich ihm die Mehrheit schließlich gebeugt hätte. Aber ein Herausforderer auf Widerruf, ein Brutus, der den Dolch blitzen läßt und hinterher erklärt, es sei nicht so gemeint gewesen, scheitert zu recht. In einem Augenblick, in dem nur noch Ludwig Erhard glaubt, daß Ludwig Erhard ein guter Regierungschef sei, wäre der unblutige Kanzlermord nicht nur für die CDU eine Erlösung gewesen. Die Chance ist vertan – und jetzt wirkt, was etwas heißen will, Erhard stärker als Gerstenmaier.

Hätte aber ein Personenwechsel im Kanzleramt jenes Unbehagen, das wie ein klebriger Nebel über der Bonner Szenerie hängt, einfach beiseite fegen können? Wohl kaum. Denn schließlich wird die Politik dieses Landes durch zweierlei belastet: Erstens durch einen Kanzler, der – verstrickt in schon fast liebenswerter Entschlußlosigkeit – seinem Amte ganz offenbar nicht gewachsen ist. Zweitens durch eine Regierungspartei, die sich nicht imstande zeigt, die schmerzhafte Überprüfung einer Außenpolitik zu vollziehen, die nur noch in der Hauptstadt am Rhein als gegenwartsnah bewertet wird.