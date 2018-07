Wolfgang Menge behandelte in seinem Fernsehfilm „Begründung eines Urteils“ den Fall eines DDR-Stabsgefreiten, der einen achtzehnjährigen Flüchtling erschoß, dafür belohnt wurde, sich aber der Belohnung nicht freute, sondern nachzudenken begann, in die Bundesrepublik floh, wo man von ihm Rede und Antwort begehrte und ihn, der hier so manchen alten Kameraden traf, zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilte.

Von Seelenkämpfen und Gewissensnot war keine Rede, auf Monologe im Bruder-und-Schwester-Tonfall wurde verzichtet, Menge analysierte, kalt und gerecht, die Problematik des Richterspruchs: Die Entscheidung lag beim Bedachten, er ganz allein hatte mit sich ins reine zu kommen und die Frage zu klären, ob es denn möglich sei, einen Menschen ins Gefängnis. zu schicken, der seine Tat in einem Land verübt hat, dessen Moral nicht die Moral des Landes hier, dessen Gebote nicht die Gebote von Rosenheim und von Marl, dessen Gesellschaftsgesetze andere sind als die Gesetze bei uns. Das Stück bot keine Lösung an, es stellte Fragen, weckte Zweifel und provozierte Kritik. Simpel beginnend, Stichworte der Urteilsbegründung knapp illustrierend, gewann es im Mittelteil den Rang eines Ideenspiels und dialektischen Exerzitiums, das ebenso logisch wie anschaulich war.

Hatte es zu Beginn noch den Anschein, als werde wiedermal schwarz-weiß gemalt, sah man auf der einen Seite richtende Gute und auf der anderen gerichtete Schlechte, so verwirrten sich die Linien bald. Die östliche Mannschaft war so gezeichnet, daß sich der Betrachter sehr wohl mit dem oder jenem zu identifizieren vermochte, und auf der westlichen Seite gab es Figuren, die wie leibhaftige Nazi-Verhörer agierten.

Unvergeßlich vor allem die Szene, in der ein geflüchteter NVA-Offizier dem Anwalt der hiesigen Staatsmacht mit nüchternen Argumenten begegnet: „Darf der Bundesgrenzschutz schießen, wenn ein Mann zur Zonengrenze eilt und sich nicht halten läßt?“ „Unter gewissen Umständen, ja.“ „Warum?“ „Weil dann der dringende Verdacht besteht, daß ein Verbrecher flieht.“ „Wie aber nun, wenn der Flüchtling auf östlicher Seite, es könnte ja zufällig sein, ausnahmsweise gleichfalls ein Verbrecher ist? Wie, wenn der Beschuldigte – aus welchen Gründen auch immer – den Flüchtenden für einen Kriminellen hält?“

Es war sehr schade, daß das Stück den Tonfall dieser dialektischen Etüde (sokratisches Gespräch im Café, logische Operationen, dazwischen eine Kellnerin „Wer der Herrn bekommt den Apfelkuchen?“) nicht durchhielt, der Schluß fiel ab, die Schöffengespräche wirkten papieren, die Stimme eines einfachen Mannes, eines Weiterfragers und Krausschen Nörglers, wurde mit juristischen Imperativen, nicht mit Argumenten erstickt.

Aber der Zuschauer sah sich – in Menges Sinn, nehme ich an – gerade deshalb veranlaßt, den Part des Schöffen Dickschädel weiterzuspielen und nachzusinnen, was zugunsten des freundlich-dumpfen, reuig-schlichten Angeklagten (der sich mit einem cleveren RIAS-Hörer recht einprägsam konfrontiert sah) am Ende vorzubringen sei, ohne deshalb die Tat, das Schießen, das Zielen, ein böses Peilen über Kimme und Korn, ohne das Töten zu exkulpieren. Momos