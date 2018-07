Unser Kritiker sah:

DAS GESPRÄCH Von Claude Mauriac

Werkstatt des Berliner Schiller-Theaters

Den Studiobühnen und Kleinen Häusern steht ein neues. Spiel zur Verfügung. Der Verfasser Claude Mauriac ist der 52jährige Sohn des Nobelpreisträgers François Mauriac. Fünf Jahre lang war er Privatsekretär des Generals de Gaulle. Als Schriftsteller ist Mauriac jun. zunächst mit Romanen hervorgetreten. Sein Versuch mit der Bühne erscheint gerechtfertigt durch das Talent, knappe Dialoge zu schreiben. Mit einer Zeitraffertechnik der Gesprächsführung gelingt es Mauriac, ein ganzes Eheleben in kaum einer Stunde vorzuführen.

Es beginnt mit den ersten Küssen, mit Ewige-Treue-Schwüren und der Hoffnung auf dauerndes Glück. (Das wiederholt sich später andeutungsweise unter Kindern und Kindeskindern.) Dann wirkt der Alltag ernüchternd. Der Mann und die Frau halten sich so tapfer wie möglich. Es geschieht nichts, was nicht üblich und typisch, also banal wäre. Dabei verwandelt sich die vermeintliche Zweisamkeit in eine doppelte Einsamkeit. Trotzdem wollen die beiden immer wieder einmal miteinander sprechen. Sie verlieren auch in der Ernüchterung nicht das Bewußtsein, daß sie sich etwas zu sagen haben, obwohl sie nur Nichtssagendes miteinander reden.

Der Autor meint, er habe sein Ziel verfehlt, wenn es ihm nicht geglückt sei, „in gewissen Berührungspunkten ihrer einsamen Monologe diese kurzen, aber entscheidenden Augenblicke wahren Dialogs spürbar zu machen“. Ohne daß man sie beim Zuhören genau fixieren könnte – sie müssen wohl da und wirksam sein, diese „entscheidenden Augenblicke“. Mauriac führt kein Protokoll der Fäulnis wie Beckett, er dämonisiert auch nicht die Banalität wie der frühe Ionesco. Abweichend von der üblichen Enthüllungsdramaturgie will dieser nicht minder wahrhaftige Spiegel über alle Enttäuschungen hinweg eine Liebe andeuten, die nicht identisch mit Glück ist.

Das wird deutlicher im zweiten Gespräch nach der Pause. Hier wird der im Playback-Verfahren abspulende „innere Dialog“ zwischen der alt gewordenen Frau und dem Freunde geführt, mit dem sie den Mann gelegentlich betrogen hat. Da wird im Rückblick von Greisen unterschieden zwischen Liebe und Lust, zwischen Ehe und Seitensprung.

Für die Aufführung leistete Dieter Reible das Beste, was ein Dialogregisseur tun kann: sich unsichtbar machen, nachdem er dem Gespräch die richtige Richtung (und nicht den Weg in die Beckett-Nachfolge) gewiesen hat. So waren die Schauspieler scheinbar ganz sie selber, und sie faszinierten in jedem Augenblick: Gisela Mattishent als die Frau, Carl Raddatz als der Mann und Claus Hofer als der Freund. Auch Christa Witsch stand auf dem Niveau des Abends, der vom Premierenpublikum sehr beifällig aufgenommen wurde. Johannes Jacobi