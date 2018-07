Als ordentlicher Professor für Zeitungswissenschaft war er emeritiert. Theaterkritik lehrte er aber auch mit 73 Jahren noch an der Münchener Universität. Hanns Braun war ein Herr, für München eine Institution als Person. Im gemischten Chor der Kritiker an der „Süddeutschen Zeitung“ und damit in der deutschen Theaterkritik wird seine abwägende Stimme fehlen

j.