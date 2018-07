Inhalt Seite 1 — Hintergründe des Konzils Seite 2 Auf einer Seite lesen

Xavier Rynne: Die dritte Sitzungsperiode – Debatten und Beschlüsse des 2. Vatikanischen Konzils – Kiepenheuer & Witsch / Köln, 510 Seiten, 24,80 DM.

Vermutlich wird das Buch einen großen Absatz finden. Viele Leser werden das Gefühl haben, daß hier ihr Bedürfnis nach genauer Information befriedigt wird. Sehen wir zu, was davon stimmt.

Dem Buch wurde vorausgesagt, Xavier Rynnes Konzilberichte würden eines Tages als das Standardwerk des Zweiten Vaticanum gelten; durch den Erfolg des zweiten Bandes und „unverkennbar“ durch den nun vorliegenden dritten Band habe sich das bestätigt. Mehr noch: „Der Bericht der dritten Sitzungsperiode... ist in Wahrheit Voraussetzung und Schlüssel zum endgültigen Gelingen dieses ungeheuren Unternehmens ‚Zweites Vatikanisches Konzil‘.“

Ein wahrer Jammer nur, daß die Konzilsväter davon nichts wußten. Auch der oft so ängstlich zögernde Papst Paul wäre dankbar gewesen, dieser Voraussetzung, dieses Schlüssels gewiß sein zu dürfen. Denn: „Der beste Interpret, der beste Berichterstatter, der genaue Darsteller der Probleme... ist Xavier Rynne.“ Wer den Klappentext so voll nimmt, muß sich die Verwunderung gefallen lassen, die seine Erklärungen hervorrufen: „Es ist immer wieder von neuem geradezu unglaublich und faszinierend, mit welcher Offenheit, mit welcher Genauigkeit, aber auch mit welcher Hartnäckigkeit Gegenstände fast unfaßbarer Art, nichtgegenständliche Gegenstände, metaphysische Probleme der Kirchenverwaltung, der Ausbreitung, der Vermehrung des Glaubens, der Veränderung des Glaubens selbst diskutiert werden.“

Wirklich, solcher Superlativ der Werbung fasziniert und geht fürwahr sehr weit. Daneben nimmt sich Rynnes Bericht geradezu seriös aus. Er ist tatsächlich gut, und seine Informationen fließen aus recht zuverlässigen Quellen, die ironischerweise im Bereich der ach, so reaktionären Kurie zu sprudeln scheinen. Was Ottaviani hinter seinem Rücken tut, scheint der Verfasser zu erfahren, was Rahner, Congar, Chenu, de Lubac oder Ratzinger öffentlich sagen und schreiben, hat er kaum zur Kenntnis genommen.

Für das Standardwerk über das Konzil ist das wohl auch nicht notwendig. Das deckt die Hintergründe auf; nicht etwa in der Kritik der konziliaren Texte und in der Analyse ihrer Entstehung – etwa warum Teile von ihnen so bedeutsam, weshalb andere so trivial ausgefallen sind; nein, gezeigt wird vielmehr, wie wer was hinter welchen Kulissen des Konzils zu hintertreiben suchte. Worum es dabei ging, muß man bei minderwertigen Berichterstattern nachlesen – bei einem Mario von Galli zum Beispiel, dessen Optik nicht nur auf mittlere Brennweite eingestellt ist, der schärfer und weiter sieht, genauer und witziger obendrein.

Dabei wäre es doch an der Zeit zuzugeben, daß die Sensationen beinahe ausnahmslos am wenigstens sensationell waren und daß die wichtigsten Entscheidungen des Konzils die unscheinbaren gewesen sind – in den institutionellen Neuregelungen, in der Eröffnung neuer Lebensmöglichkeiten, in der Anerkennung neuen Denkens: etwa im frommen ersten Kapitel der Liturgie-Konstitution, das überhaupt nicht öffentlich beachtet wurde und mehr über die Kirche aussagt als die meisten anderen Konzilstexte; oder die neue Denk- und Redeweise im Ökumenismus-Dekret, oder in der Konstitution „Über die Kirche“ – etwa die Bereitschaft, von der Kirche nicht nur in der Einzahl zu reden, sondern auch im Plural, als einer Gemeinschaft der Gemeinschaften, einer ecclesia ecclesiarum; oder der Kampf um die vieldeutigen Begriffe, die das Schema 13 verwenden mußte – zum Beispiel den der „Welt“ –; in dem mehr Bedenkenswertes zur Sprache gebracht wurde, als die Pastoral-Konstitution über „Die Kirche in der Welt von heute“ dann tatsächlich aussagen konnte; dieser unserem „besten Interpreten“ so wichtige Text läßt doch zuweilen den Wunsch aufkommen, die Kirche hätte deutlicher zugeben müssen, daß auch sie nicht alles weiß und auch brennendste Frage offenlassen muß.