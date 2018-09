Eine Burleske mit zwei Kriegsverbrechern, ein paar hundert Reportern und vielen tausend Neugierigen

Berlin,im Oktober

Es war keine Nacht wie jede andere – diese Nacht in Berlin. Für zwei Männer war sie, nach über zwanzig Jahren, die erste Nacht in der Freiheit. Für ein paar hundert Reporter war sie eine Nacht der Jagd nach Sensationen. Und für viele tausend Schaulustige war sie eine Nacht der Gaudi.

Es war die Nacht vom 30. September zum 1. Oktober. Auf den Tag genau, zwanzig Jahre nach der Verkündigung des Urteils vor dem Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal, öffneten sich für Baldur v. Schirach den „Reichsjugendführer“ und Wiener Gauleiter, und für Albert Speer, den Rüstungsminister, die Tore des Spandauer Gefängnisses. Hitlers Barde und Hitlers Baumeister wurden Mitglieder der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Und die Welt nahm in dieser Nacht wieder Notiz von Berlin, für diese vierundzwanzig Stunden.

Zu notieren war die Aufführung einer Burleske, einer Mischung von Happening und Harlekinade, von Oktoberfest und Satyrspiel. Und alle agierten in den ihnen zugedachten Rollen die beiden Hauptakteure, ein müder Greis der eine, ein freundlicher Herr der andere. Dazu die hungrige Reportermeute, mit schnellen Wagen, Blitzlicht-Schüssen, walkie-talkies und die Menge aus Spandaus Hinterhöfen und aus den Beat-Schuppen. Ihr Stück „Der Weg in die Freiheit“ spielte an mehreren Schauplätzen, auf der Drehbühne Berlin. Es war nicht zum Lachen und auch nicht zum Weinen. Es war ein Berliner Nachtstück.

Eine Stunde vor Mitternacht

Szene Nummer eins: Die Turmfassade des Spandauer Allied Prison liegt in tiefem Dunkel. Nur die Glühbirne über dem grauen Eisentor wirft einen diffusen Schein auf die Szenerie des menschenleeren Vorplatzes. Ein schwarz-weißes Schild befiehlt: Photographieren streng verboten! Schnell weiterfahren! Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, hinter Polizeizäunen, die Journalisten. Dahinter, durch ein Seil getrennt, die Neugierigen. Die Zeiger der hell erleuchteten Gefängnisuhr stehen auf der Ziffer 11. In einer Stunde wird es soweit sein, punkt Mitternacht.