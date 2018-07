Die Unfallziffern haben in den ersten Monaten dieses Jahres erschreckend zugenommen und damit auch die Zahl der Toten und Verletzten. Zwischen Januar und April waren es 15,1 Prozent mehr Unfälle und 18,6 Prozent mehr Tote als in den Vergleichsmonaten 1966. Jeder dritte bis vierte Verkehrstote war Opfer zu schnellen Fahrens oder des Alkoholeinflusses. Prof. Dr. Joachim Hellmer, der an der Universität in Kiel Kriminalpädagogik lehrt, macht im folgenden konkrete Vorschläge, wie die Verkehrsdelikte eingedämmt werden müssen.

Alkohol am Steuer war zunächst nur eine Übertretung und konnte nur mit Geld- oder Haftstrafe belegt werden. Erst ab 1. Januar 1965 kann mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe (bis 10 000 Mark) bestraft werden, wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Kommt eine Gefährdung anderer an Leib oder Leben oder fremder Sachen von bedeutendem Wert hinzu, was meistens der Fall sein wird, so kann die Gefängnisstrafe bis fünf Jahre betragen.

Diese Strafschärfung, die auf die Zunahme der Fälle von Trunkenheit am Steuer und dadurch verursachte schwere Verkehrsunfälle zurückgeht, hat keine nachhaltige Wirkung gehabt. Wenn die für dieses Jahr bereits vorliegenden Zahlen nicht täuschen, werden wir Ende 1966 sogar einen neuen Rekord haben, sowohl was die Zahl der Toten als auch was die der Fälle von Trunkenheit am Steuer betrifft. Schon jetzt hat der Straßenverkehr mehr Opfer gefordert als zum Beispiel die Mordkriminalität in hundert Jahren.

Der Mißerfolg des Gesetzes, von dem man sich soviel versprochen hat, liegt an seinem unklaren, verklausulierten Wortlaut. Nach § 316 StGB ist nicht etwa das „Fahren nach dem Trinken“ strafbar, sondern das „nicht in der Lage sein, das Fahrzeug sicher zu führen“, wobei der Gesetzgeber völlig offenläßt, wann das der Fall ist und was „sicher“ führen eigentlich heißt. Bei § 315c StGB entsteht zusätzlich die Frage, wann eine Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen oder fremder Sachen von bedeutendem Wert eintritt. Das sind alles Klauseln und Begriffe, die den Fahrer weitgehend im unklaren darüber lassen, ob und wann er sich strafbar macht – eine Todsünde des Gesetzgebers. Was Diebstahl ist, weiß jedermann. Das Gesetz ist eindeutig. Was Trunkenheit am Steuer ist und wo die Verbotsgrenze überschritten wird, wissen viele nicht. Sie können es auch nicht wissen, weil dazu ein Sachverständiger erforderlich ist. So muß der einzelne die Bestimmung selber auslegen, und er legt sie so aus, daß sie ihn möglichst wenig behindert. Dazu neigt er um so eher, je mehr er schon alkoholisiert ist.

Die Rechtsprechung hat den Versuch gemacht, der Auslegung des Gesetzes durch den Privatmann gewisse Grenzen zu ziehen, allerdings auf recht anfechtbare Weise: Wer zur Zeit des Fahrens einen Blutalkoholgehalt von 1,5 Promille (bei Autofahrern; bei Motorradfahrern 1,2) hat, ist absolut, das heißt, ohne Zulassung eines Gegenbeweises, fahruntüchtig, also „nicht in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen“. Anfechtbar ist die Festsetzung dieser Grenzwerte deshalb, weil die Fahrtüchtigkeit nicht nur vom Blutalkoholgehalt abhängt, sondern noch von anderen Faktoren (Alkoholtoleranz, Art des Trinkens, Allgemeinzustand des Fahrers).

Wenn die Rechtsprechung bei Bestimmung der Fahrtüchtigkeit trotzdem von einem Blutalkoholwert ausgeht, muß sie sich aber gefallen lassen, daß die Mediziner den Wert von 1,5 Promille für willkürlich, ja falsch halten. Einmal gibt es nach Ansicht der Mediziner überhaupt keine festen Grenzwerte, weil im biologischen Bereich alles ineinander übergeht, ferner sind die psychischen Ausfälle bereits in den unteren Bereichen der Blutalkoholkonzentration so erheblich, daß der Grenzwert von 1,5 Promille den verkehrspolitisch wichtigsten Teil der alkoholisierten Kraftfahrer gar nicht erfasse. Dazu der Frankfurter Gerichtsmediziner Professor Gerchow: „Festgestellt wurde, daß die Gefährlichkeit eines Kraftfahrers in bezug auf Unfälle mit Getöteten sowie mit Verletzten bereits bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille mehr als verdoppelt ist. Die Gefährlichkeit eines Kraftfahrers mit 0,8 Promille ist etwa viermal so hoch, die Gefährlichkeit eines Kraftfahrers mit 1,5 Promille etwa sechzehnmal so hoch gegenüber einem nüchternen.“

Angesichts dieser Feststellungen ist die einheitliche Front der Rechtsprechung neuerdings ins Schwanken geraten. Das Oberlandesgericht Hamm hat kürzlich absolute Fahruntüchtigkeit bereits bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille angenommen. Dadurch wird die Rechtsunsicherheit aber noch größer, weil nun erst recht niemand mehr weiß, wann er sich strafbar macht.