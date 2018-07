Inhalt Seite 1 — Nur ein Monstrum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bildungsrat, den sich Kultusminister Hahn von Baden-Württemberg als ein Gremium vorstellt, das in voller Unabhängigkeit "den Horizont des gesamten Bildungswesens bis zum Jahre 2000 ausleuchten" soll, hat bislang noch nichts anderes vollbracht, als seine eigenen Zustände zu beleuchten; Letzte Meldung: In der vergangenen Woche trat Dr. Heinrich Schöne, der Generalsekretär des Bildungsrates, nach kaum siebenmonatiger Tätigkeit von seinem Amt zurück.

Dazu erklärt Schöne: "Es ist gar nichts passiert." Sein Entschluß sei lediglich das "Ergebnis einer selbstkritischen Überprüfung" gewesen. Dabei habe sich herausgestellt, daß ihm die "unmittelbare Orientierung an der pädagogischen Wirklichkeit" lieber sei als die Tätigkeit eines Generalsekretärs, der nur dafür sorgt, "daß die Geschäftsstelle funktioniert". Wahrscheinlich wird Schöne auf seinen alten Posten als Leiter der Schulabteilung im Kultusministerium von Rheinland-Pfalz zurückkehren – eine Möglichkeit, die er sich von Anfang an offengelassen hatte.

Daß "nicht viel passiert" sei, ist auch die Meinung von Mitgliedern des Bildungsrates. Von einigen ist zwar bekannt, daß sie noch im März über die Wahl Schönes des Lobes voll waren. Jetzt scheinen die führenden Herren allerdings der Meinung, daß sie sich unter Heinrich Schöne etwas anderes vorgestellt hatten, ebenso wie Schöne sich wohl andere Vorstellungen vom Bildungsrat gemacht hatte.

Dennoch – nichts ist passiert. Aber Skepsis ist wohl erlaubt. Schließlich ist während der unglückseligen Zangengeburt des Bildungsrates schon genug schief gegangen. Die ersten Hoffnungen fuhren dahin, als das Tauziehen, zwischen Kultusministerkonferenz und Wissenschaftsrat vorüber und eine Konstruktion gebastelt war, die eben nicht so glücklich war wie die des Wissenschaftsrates.

Pessimisten hatten ihre Hoffnungen bereits begraben, als die Besetzung des Bildungsrates verhandelt wurde – von viel zu vielen Leuten mit viel zu wenig Sachverstand, aber geübt in "Interessenvertretung".

So wurde zwar mit der Bildungskommission ein Spiegelbild der sogenannten pluralistischen Gesellschaft geschaffen, in der Vertreter von Schulen, Hochschulen, Gewerkschaft, Industrie, Kommunen, Handwerk und Kirchen sitzen – aber manch versierter Bildungsfachmann, der zur Sache etwas zu sagen gehabt hätte, blieb draußen.

Nun ist dem Bildungsrat der Generalsekretär abhanden gekommen, der – wie es scheint – sein Amt ohnehin nur mit halbem Herzen angetreten hatte. Seinem potentiellen Nachfolger muß inzwischen klar sein, daß an diesem Platze ein Bildungsspezialist nicht ausreicht. Wenn er nicht in die Gefahr geraten will, zum Büttel von achtzehn ausgeprägten Persönlichkeiten zu werden, die mit sehr individuellen Vorstellungen über die Rettung der deutschen Bildung an einem Tisch sitzen, dann muß er auch die Qualitäten eines Dompteurs haben.