Von Heinrich A. Winkler

Ernst Richert: Die neue Gesellschaft in Ost und West. Analyse einer lautlosen Revolution. Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh; 398 Seiten, 24 DM.

Eine vergleichende Analyse der Gesellschaften in Ost und West – das ist, von einem einzelnen Wissenschaftler unternommen, ohne Frage ein Wagnis. Ernst Richert, durch seine Bücher „Macht ohne Mandat“ und „Das zweite Deutschland“ als vorzüglicher Kenner der DDR ausgewiesen, kennt das Risiko genau. Dennoch: die Gefahr, über Einzelerkenntnissen der Spezialforschung den Blick für übergreifende Zusammenhänge zu verlieren, rechtfertigt nach seiner Meinung die Suche nach einem „Ariadne-Faden durch das Labyrinth der desintegrierten Welt von heute“.

Richert bemüht eine Vielzahl von Wissenschaften – von der Psychoanalyse über die Wirtschaftswissenschaften und das Staatsrecht bis hin zu Soziologie, Politologie und Geschichte –, um die hervortretenden Merkmale und Entwicklungstendenzen der beiden Gesellschaften, ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten darzustellen. Er tut dies mit ungewöhnlicher Konzentration: nirgendwo gleitet er in bloße Beschreibung ab, an keiner Stelle wird er vom Stoff überwältigt, immer bleibt er sich der Forderungen seines Themas bewußt. So sehr sich viele seiner Thesen anfechten lassen: dies ist ein Vorzug, der sich kaum mehr von selbst versteht und darum Beachtung verdient.

Richert geht aus von der Kluft zwischen den überkommenen Institutionen der „Traditionsgesellschaft“ und den Anforderungen der modernen industriellen Welt, einem Mißverhältnis, das sich nicht zuletzt in einer Fülle von Anpassungskonflikten kundtut und dessen eindeutiger Ausdruck die Neurose ist. Nicht vor 1914 lassen sich diese Spannungen zwischen Person und Allgemeinheit feststellen, meint der Autor, und sie sind bis heute nicht ausgetragen. Politisch manifestiert sich das erwähnte Mißverhältnis vor allem in einer Überforderung des „Citoyen“: „Mitregieren, Verwalten, aktive Teilhabe an wacher kontrollierender öffentlicher Meinung, die Normierung eines verbindlichen Systems von Sitten und (auf ihnen fußenden) Rechten sind ebensolche Anachronismen wie die späteren Postulate ökonomischer Mitbestimmung oder der integrierenden Einheit der ‚Nation‘.“

Die Folgerungen: Ideologien, da sie hiervon nicht Kenntnis nehmen wollen, sind antiquiert; Demokratie reduziert sich auf periodische Entlastungen der Regierenden durch die staatsferne und unsachverständige Gesellschaft; die Führung muß weit mehr freie Hand haben, als es der gängigen Lehre von der Demokratie und der Praxis der pluralistischen Gesellschaften auf dem Kontinent entspricht“. An dieser Stelle spätestens wird deutlich, daß der Autor von Voraussetzungen ausgeht, die eine kritische Erörterung verlangen.

Richert steht – trotz seines lobenden und wohl etwas pauschalen Hinweises auf die „bremsende Rationalität des angelsächsischen Pragmatismus“ – auf dem Boden einer bestimmten deutschen Tradition, wenn er von der „Unverständlichkeit und Einsamkeit der guten politischen Entschlüsse“ spricht. Die Ideologie der aufgeklärten Beamtenherrschaft kehrt wieder als Hochschätzung der Expertokratie. Richerts Kritik der westlichen Demokratie leitet sich ab aus der Überzeugung, daß politische Entscheidungen in erster Linie Sachentscheidungen sind. Eben das erscheint uns als ein konservatives Vorurteil.