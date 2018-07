Verleger, Buchhändler, Autoren, alle, denen das kommerzielle Schicksal von Büchern nicht egal sein kann, pflegen der ersten Bestseller-Liste des Herbstes mit besonderer Spannung entgegenzusehen: Die Herbstneuerscheinungen sind zum größten Teil heraus, die Buchmesse, auf der sich ein Bücherschicksal noch wenden könnte, ist vorüber – jetzt muß sich zeigen, welche Titel es geschafft haben. Denn ob es einem gefällt oder nicht, der Abstand zwischen einem normal verkauften Buch und einem Bestseller ist enorm, er ist so groß, daß Bestseller eine eigene Kategorie von Büchern zu bilden scheinen. Für den Autor eines Romans bedeutet das etwa: wird von seinem Buch – es koste zwanzig Mark – die übliche Auflage verkauft, zweieinhalbtausend Stück, so darf er mit einem Honorar von kargen fünftausend Mark rechnen; gelangt er aber in die Bestsellerkategorie, in dem sich ein Erfolg dann, durch Selbstinduktion, allein weiter fördert, findet sein Buch also seine fünfzigtausend Käufer, so sind ihm mindestens hunderttausend Mark gewiß und wahrscheinlich viel mehr, denn je größer der Erfolg eines Buches, um so höhere Einnahmen sind auch aus der Verwertung der Nebenrechte (Buchgemeinschaftsausgaben, Übersetzungen in fremde Sprachen) zu erwarten. Warum ein bestimmtes Buch zum Bestseller wird, ist ein beliebtes Ratespiel. Manche Autoren, scheint es, können gar keine anderen Bücher schreiben; Vorabdrucke in der einflußreichen Presse sind förderlich; ein Verlagsapparat von einer gewissen Größe und einigem Kredit scheint nahezu unerläßlich zu sein. Im übrigen aber hängt das Avancement zum Bestseller von Zufällen und Unwägbarkeiten ab. Das Thema eines Werks ist nicht ausschlaggebend; auch Alexander-Biographien werden Bestseller, wenn Peter Bamm sie schreibt. Daß ein Buch Kontroversen auslöst, kann ihm viel helfen oder gar nichts. Konzentrierte Reklame des Verlegers kann verpuffen. Es kommt vor, daß eine einzige empfehlende Pressebesprechung den Ausschlag gibt, aber ebenso, daß ein ganzes Konzert von positiven Kritiken so gut wie keine Wirkung hat oder auch ein Konzert von Verrissen ein Buch nicht umbringen kann. Im Sommer, wenn die Ankündigungen der Verlage verschickt werden, scheint es noch eine große Zahl von gleichberechtigten Bestsellerkandidaten zu geben; dann plötzlich sind die Bestseller da, und das Unheimliche an ihnen ist, daß im Vergleich mit den anderen Büchern, den Nichtbestsellern, alle sichtbaren Momente – wie der Konsensus über die Qualität, der Nachdruck der Werbung, der Preis, der Tenor der Kritik – sehr oft keine oder nur geringfügige Unterschiede im Verkaufserfolg vermuten lassen und daß die Unterschiede in Wahrheit horrend sind.

D. E. Z.