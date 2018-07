Schon zu Lebzeiten wurde er als Nationalheld verehrt. Viele Leute wollten den Vielgerühmten, der um das Land und seine Freiheit so große Verdienste hatte, mit eigenen Augen sehen. Und manche waren dann enttäuscht. Ein 22jähriger Besucher schrieb:

„Ich wünschte lebhaft, Zuneigung für ihn zu empfinden, aber sein Gesichtsausdruck und seine Unterhaltung waren so platt, daß ich ganz bestürzt war ... Ich mußte mich überzeugen, daß er kein Genie ist und keine bedeutenden Talente hat... Er ist von langsamem Verstand und drückt sich schwerfällig aus. Auf einen anderen Gegenstand umzuschalten, wird ihm schwer. Er geht nicht gründlich auf die Dinge ein und teilt die Gleichgültigkeit der meisten Landsleute, die Fleiß und Eifer in sich ertöten. Lebhaftigkeit und Begeisterung gehen ihm völlig ab, und wenn er solche Eigenschaften an anderen bemerkt, gerät er in Verlegenheit... Er drückt seine Meinung nur vage aus und zieht sich auf seine ständige Ausflucht zurück: ‚Um die Wahrheit zu gestehen, ich weiß nichts darüber ...‘ “

Nun, der junge Mann, der offenbar einen mitreißenden dynamischen Helden erwartet hatte, übersah, daß der Endsechziger sich längst nach Ruhe sehnte und nicht mehr dazu aufgelegt war, etwa vor einem jungen Verehrer zu brillieren. Brilliert hat er übrigens nie. Er konnte es gar nicht; denn dazu war er viel zu bescheiden. Auch fehlte es eigentlich an Anlässen. Es waren nicht Heldentaten im herkömmlichen Sinne, womit er sich ausgezeichnet hatte. Zwar hatte er – über Jahre hin – für sein Land sein Leben eingesetzt und seine ganze Arbeitskraft, doch war er damit schließlich kein Einzelfall.

Etwas anderes allerdings läßt sich schon eher als einmalig oder doch zumindest als höchst selten bezeichnen: nämlich daß er zweimal für das Wohl des Staates nahezu sein gesamtes Vermögen einsetzte. Schon in verhältnismäßig jungen Jahren hatte er sich Vermögenswerte geschaffen, vor allem Landbesitz. Land war zu seiner Zeit und in seinem Lebensbereich billig zu haben; und man konnte damit rechnen, daß es im Wert steigen würde, wenn es in der richtigen Gegend lag. Doch kaufte er nicht, um später mit Gewinn zu verkaufen, sondern um das Land zu nutzen.

Er war erst achtzehn Jahre alt, als er 420 Hektar Land erwarb. Das Geld hatte er sich von seinem Verdienst als Landvermesser erspart. Der größte Teil war Wald, den er zunächst unberührt ließ. Nur ein Bruchteil des riesigen Gebietes ließ er durch einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, den er dort anlegte und für den er einen Verwalter einstellte, bewirtschaften.

Es war nur ein Anfang. Knapp zehn Jahre später besaß er (nicht nur durch Käufe, sondern teils auch als staatliche Entschädigung für seinen Dienst als Offizier) bereits 17 000 Hektar Land. Dann heiratete er eine schwerreiche Witwe, wodurch sein Besitz noch mehr vergrößert wurde. Außer einer Reihe landwirtschaftlicher Betriebe brachte seine Frau auch ein beträchtliches Effektenvermögen mit in die Ehe.

Er fing nun an, seinen riesigen Landbesitz in großem Stil wirtschaftlich zu nutzen. Dazu baute er fünf Hauptbetriebe auf, für die er Inspektoren einsetzte. Er selber behielt die Oberleitung. Zunächst wurde Tabak angebaut, später vor allem Weizen. Auch Viehzucht wurde betrieben: Rinder, Schafe, Maultiere, Pferde. Und hinzu kam eine ganze Reihe von Nebenbetrieben: eine Spinn-, eine Web-, eine Schmiede- und eine Schuhmacherwerkstatt; er betrieb eine Brennerei, eine Mühle, eine Fähre und – mit besonders großem Gewinn – die Flußfischerei.