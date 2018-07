Bleibt die Km-Pauschale doch?

Eine Erhöhung der Mineralölsteuer um wenigstens drei Pfennig je Liter ist nach Ansicht von Verkehrsexperten so gut wie sicher. Der Regierungsvorschlag, die Kilometerpauschale für Arbeitnehmer von 50 auf 10 Pfennig je Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, zu kürzen, wird dagegen im Bundestag kaum angenommen werden. Dann wäre allerdings eine weitere empfindliche Kürzung der Straßenbauausgaben nicht zu vermeiden, denn die erhofften Mehreinnahmen von 800 Millionen Mark können kaum noch durch Kürzungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Erwogen wird noch, ob der Aufschlag auf die Mineralölsteuer – der heute schon ungefähr zwei Drittel des Benzinpreises ausmacht – nicht gleich so hoch angesetzt werden sollte, daß damit auch den Gemeinden eine neue Finanzierungsquelle für ihre Verkehrsausgaben erschlossen wird.

Nicht erlaubt

Zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber dürfen keine Vereinbarungen über regelmäßige Mehrarbeit getroffen werden, um damit tariflich vereinbarte Arbeitszeitverkürzungen zu umgehen. Diese Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht Köln gegen das Filialunternehmen Stüssgen. Die Firma hatte mit dem Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung regelmäßig zu leistende Überstunden festgelegt, deren Vergütung durch Anwendung des 312-Mark-Gesetzes vermögenswirksam angelegt werden sollte. Das Landesarbeitsgericht hat damit dem Tarifvertrag für den Einzelhandel, durch den die Arbeitszeit auf 42,5 Stunden verkürzt wurde, den rechtlichen Vorrang gegeben.

Ein Vorschlag, der sich lohnte

Eine Prämie von 11 600 Mark hat ein großes Chemiewerk einem Mitarbeiter für einen Verbesserungsvorschlag zuerkannt, der zu einer erheblichen Kostensenkung auf dem Verpackungssektor führte. Seit dem Bestehen des betrieblichen Vorschlagswesens in diesem Werk (1909) ist dies der bisher größte Betrag, der für einen einzelnen Verbesserungsvorschlag ausgezahlt wurde. Bisher wurden im Durchschnitt zwei Drittel der eingesandten Verbesserungsvorschläge prämiiert. Allein im Jahre 1965 konnten an Mitarbeiter des Unternehmens rund 70 000 Mark ausgezahlt werden.

Sinkende Erzeugerpreise

Zum erstenmal seit Frühjahr 1959 ist vom Juli zum August 1966 der Index der Erzeugerpreise industrieller Produkte zurückgegangen und zwar von 106,2 auf 105,8 (1962 = 100). Der Index lag damit im August 1966 nur noch um 1,5 Prozent über Vorjahrshöhe. Nicht unwesentlich daran beteiligt ist eine sprunghafte Preissenkung (um 13,7 Prozent vom Juli zum August) für NE-Metalle und Metallhalbzeug als Folge des Rückgargs der Weltmarktpreise für NE-Metalle. Aber auch Gießereierzeugnisse, Erzeugnisse der Ziehereien, Kaltwalzwerke und der Stahlverformung, elektrotechnische und chemische Erzeugnisse, Schnitt- und Sperrholz sowie Textilien sind billiger geworden.