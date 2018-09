Die Mineralölkonzerne der Bundesrepublik haben nicht die Macht, die Preise für ihr leichtes Heizöl zu diktieren. Die neuerliche Erhöhung der Listenpreise – wieder um 50 Pfennig je 100 Liter bei einer Mindestabnahme von 7000 Litern – hat den gleichen Umfang wie bereits diejenigen vom 1. August und vom 5. September. Dennoch handelt es sich hier nicht um Festpreise, sondern nur um Zielmarken. Anders als beim Markenbenzin sind nämlich die Heizölpreise keineswegs gebunden; sie können nur empfohlen werden. Ob Wiederverkäufer und Verbraucher mitziehen werden, bleibt ungewiß. Immer noch liegen die wirklich erzielten Preise um durchschnittlich rund 80 Pfennig unter den Listenpreisen.

Doch Zielmarken sind keine „Mondpreise“. Mondpreise werden auf Listen gedruckt, damit der Händler beim Verbraucher Billigkeit vortäuschen kann. Listenpreise für leichtes Heizöl sollen den ohnehin allwinterlich fälligen Preisauftrieb rechtfertigen und anheizen.

Wer jedoch glaubt, die Heizölpreise würden erhöht, um einen Ausgleich für Verluste aus den Benzinpreissenkungen der vergangenen Monate zu erzielen, der möge die Heizölpreisentwicklung der vergangenen Jahre einer kritischen Analyse unterziehen; alljährlich, wenn der Winter näher rückte, wurden die Heizölpreise angehoben. Es ist wahrscheinlich, daß am Benzin trotz aller Preissenkungen immer noch mehr verdient wird als am Heizöl, das ja – bei hoher Steuerlast – der Kohle paroli bieten will. iz-h