Düsseldorf

Es klingelte zwischen 9 und 10 Uhr morgens, und es war nicht der Milchmann: Drei Herren standen vor der Tür, wiesen ihre Blechmarke vor: ein Kommissar, ein Hauptmeister und ein Obermeister des 14. (politischen) Kommissariats beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Ausgerüstet mit einem richterlichen Beschluß in der Ermittlungssache gegen den Wohnungsinhaber, den Schriftsteller Helmut Homeyer, machten sie sich an ihre kriminalistische Arbeit in der Vermutung und Hoffnung, daß „die Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie der Person des Beschuldigten ... zur Auffindung des Manuskripts des von dem Beschuldigten am 5. 2. 1966 gehaltenen Referats „Saigon – ein Stalingrad abendländischer Gesittung?’ führen wird“.

Die Hoffnung trog; das Beweismittel wurde nicht gefunden, weil nicht vorhanden. So wurde die polizeiliche Aktion ebenso ein Schlag ins Wasser wie die zwei Tage nach der Durchsuchung von Homeyer gegen den Durchsuchungsbeschluß eingelegte Beschwerde. Mit der Beschwerde an das Düsseldorfer Amtsgericht aber schickte der Beschuldigte eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft, das inkriminierte Schriftstück sei inzwischen wieder in seinem Besitz und könne abgeholt werden. Das war der vorläufig letzte Akt einer merkwürdigen Geschichte, die vor fast acht Monaten ziemlich turbulent begonnen hatte.

Das auf so ungewöhnliche Weise erbetene Indiz war das Original eines in etwa hundert Abschriften existierenden Manuskripts für jenen Vietnam-Vortrag, von dem es mindestens fünfzig Ohrenzeugen – darunter zwei dienstlich lauschende Polizeibeamte – gibt.

Homeyer, Mitglied und damals Vorsitzender der Humanistischen Union Düsseldorf, hatte in einer öffentlichen Veranstaltung in der Volksbücherei vor Freunden und Gästen am Abend des 4. Februar dieses Jahres in seinem Referat eine historische Darstellung der Entwicklung in Vietnam gegeben und daraus die Schlußfolgerung gezogen, „daß Vietnam uns lehrt, wie man im Ernstfalle auch mit uns umspringen könnte“. Solche Erkenntnis sei allerdings Politikern verschlossen, wenn sie sich auf einem Auge blenden. Wen Homeyer damit meinte, verdeutlichte sein nächster Satz: „Exponenten einer perfekt versimpelten Lebens- und Weltvorstellung, wie sie unser lieber Fallbeil-Christ Richard Jaeger einmal zeitlos gültig formuliert hat: ‚Es ist doch wohl klar, daß die eine Hälfte der Welt von Gentlemen und die andere von Banditen beherrscht wird!‘“

Dieser Satz Homeyers wurde allerdings im Keime erstickt. Denn es kam zu einem Vorfall, der sich in der „Rheinischen Post“ vom 7. Februar so las: „Spontan (nach der Apostrophierung Jaegers) erhob sich der inkognito anwesende Kriminalmeister Epper vom 14. Kriminal-Kommissariat, gab sich dem Leiter der Veranstaltung zu erkennen und unterbrach dann den Redner: ‚Ich verwarne Sie wegen des Ausspruchs Fallbeil-Christ. Dieser Ausdruck erfüllt den Tatbestand einer Formalbeleidigung.‘ Johlen und Empörung unter den Anwesenden. Als dann der Beamte einen Bericht an seine Dienststelle über den Vorfall ankündigte, gelang es kaum noch, für Ruhe und Ordnung zu sorgen.“

Von der Humanistischen Union Düsseldorf heißt es dazu, daß die Empörung zwar allgemein war – aber nicht durch Johlen zum Ausdruck gebracht worden sei. Nach dem Zwischenfall führte Homeyer in gespannter Atmosphäre sein Referat zu Ende. Als der Beifall vorüber war und man den Redner am Podium umdrängte, zwängte sich der Kriminalmeister Epper aufgeregt durch die Humanisten: „Geben Sie mir das Manuskript“, forderte er den Redner auf, „ich muß es beschlagnahmen!“ Der armamputierte Redner hatte die Schrift inzwischen jedoch seiner Frau gereicht, um die Hand zum Schütteln anderer Hände frei zu haben, und erklärte: „Ich habe es nicht mehr!“