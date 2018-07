Inhalt Seite 1 — Alsen, mein Alsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Siegfried Lenz

Nicht einmal durch den Boden einer Seltersflasche gesehen nötigt uns die Landschaft von Alsen zu bewunderndem oder gar überwältigtem Ausruf: Da spielt sich keine majestätische Erhebung auf, kein telegener Wasserfall verschlägt uns den Atem, keine trollhafte Spuklandschaft mit Weiden inspiriert das zweite Gesicht. Alsen, mein Alsen, hat keine Hängebrücken, es kann sich weder auf Pyramiden berufen noch auf schwebende Gärten, nicht einmal einen weithin warnenden Fernsehturm nennt es sein eigen. Hier zerbröckelt keine klassische Ruine in der Abendsonne, kein Tulpenmeer lädt zum Ertrinken ein, und was unseren Lotos angeht – der I.otos von Alsen ist die dralle, lehmfarbene und nahezu geruchlose Rübe. Redlich ist die Landschaft meiner Lieblingsinsel, dabei aber mitteilsam und auf vielfache Weise vertrauenerweckend.

Nähert man sich ihr von der Ostsee her, die große Mühe hat, erregt zu erscheinen, dann mutet die ausgewaschene Steilküste wie ein grauer Tortenrand an. Spaßiges, gebleichtes Wurzelwerk steht da hervor. Findlinge und glatt gespültes Gestein säumen den Strand. Zähes Buschwerk hat sich die Hänge erobert, und im Osten rücken strenge Buden bis ans Wasser vor. Nur an wenigen Stellen eignet sich der Strand als Titelbild eines Reiseprospekts. Meist ist er schmal, steinig, mit knisterndem Blasentang bedeckt und mit den wertlosen Geschenken der Ostsee.

Hier trocknen die Netze gut. Überall rund um die Insel ziehen sich vom Strand weg die langen, schwankenden Pfahlreihen der Grundnetze in die See, und träumend könnte man sich vorstellen, daß die unabsehbaren Pfahlreihen dazu dienen, Alsen an seinem Platz zu halten. Nicht weit vor der Küste liegen mit ordnungsgemäßer Schlagseite die gedrungenen Fahrzeuge der Steinfischer, die vom Grund der See all die mächtigen Findlinge bergen, die den Häfen Sicherheit geben. Im Ufergebüsch, wo Emil Nolde noch den Dachs beobachtete, kann man mit ein wenig Glück die brandroten Jacken spielender Füchse sehen.

Doch nicht überall fällt die Küste von Alsen steil ab. Manchmal neigt sich das Land sanft dem Meer zu, es läuft in flachen Landzungen aus oder es öffnet sich in breiten Rinnen Zur Seeseite, so daß der Wind freien Zutritt hat. Da findet der Wind Gelegenheit, die Weizen- und Gerstenfelder mit der Ostsee zu verwechseln. Forsch fällt er ein, bringt die Halme in Aufruhr, schleudert und walkt sie durch und läßt sie die Hänge hinauflaufen. Jedes Feld verwandelt er in ein strohhelles Gewässer, dem nur noch der Schaum fehlt. Er kämmt die Hecken nach Nestern durch, und die Pappeln und die in jedem Alsenlied besungenen Nußbäume. Der Wind, der hier oft mehrmals am Tage dreht, geht vielleicht abgelenkt aber ungehindert über meine Lieblingsinsel, und wer seine Richtung feststellen will, braucht nur auf das Vieh zu blicken: Das knochige Hinterteil ist allemal dem Wind zugekehrt.

Alsen ist eine grüne Insel. Das Grün streitet sich nicht mit Rapsgelb und Haferblond – es ist vielmehr kräftig genug, um alle anderen Farben gelassen dulden zu können. Es ist ein tiefes, dunkles, mitunter schwärzliches Grün, das über die Insel herrscht: das Grün der Wiesen und Knicks, der Kleefelder und Buschgruppen und immer wieder das selbstbewußte Grün der Rübenfelder. Ich lob mir das Grün der strengen, behäbigen Spaliere von Rüben, die sich hier über einen Hügel ziehen, dort eine Mulde füllen, die an einer Seite einen Mischwald umschließen, an anderer Stelle zum Strand drängen, als sollten sie auf ein Schiff verladen werden. Für mich ist hier die Rübe eine sinnbildliche Frucht. Drall und genügsam, redlich und voluminös kann sie durchaus als Inbegriff dessen gelten, was der Alsinger von einer Frucht erwartet – doch nicht nur von einer Frucht. Die Attribute der Rübe, die als Viehfutter gezogen wird, scheinen mir übertragbar zu.sein auf andere Sachverhalte.

So sauber und selbstbewußt wie die Spaliere der Rüben verlaufen, liegen auch die Alsinger Höfe und Gehöfte da, die Häuser der Escher und Arbeiter. Unter Linden verstecken sich die Anwesen, einige lassen sich Schutz von Pappeln geben, andere von Goldregen- oder Weißdornhecken. An manchen Stellen hat man sich auch ganz zurückgezogen in das Zentrum schattiger Apfelgärten. Ein empfindlicher Sinn für Farbe ist überall tätig gewesen: Weiß und blau sind die Häuser getüncht, weiß und gelb, rostro: und blau oder sogar lindgrün und weiß. Über dem Boden umschließt ein funkelnder Teerstreifen die Häuser, die zumeist flach sind, vielfenstrig und von einer Raumverdrängung, die im Zeitalter des sozialen Wohnungsbaus als unbedachte Verschwendung erscheinen könnte: Im Weißen Haus Hermann Bangs, in dem ein liebenswürdiger Pastor die Türe öffnet, muß man schon seine Stimme anstrengen, um auf der Gegenseite gehört zu werden. Fast alle der weißen Steinhäuser sind mit Kletterrosen bewachsen, von Rosenbeeten gesäumt, und vielerorts leuchten Malven vor den Fenstern. Jeder Aisinger ist ein Gärtner mit erstaunlichem Sachverstand, und wohin man auch blickt: nirgendwo fehlt der Sommer- oder Herbstgarten, selbst an den Chausseen und Verkehrskreuzen blühen sorgsam gehaltene Rosenbeete oder Formationen kräftiger Tulpen, eine Art Über-Tulpe, möchte ich sagen. Doch noch mehr verliebt als in Blumen ist der Aisinger allem Anschein nach in seine Hecke, die Schutz vor dem Wind geben soll. Mit der Heckenschere in der Hand, wird der Bewohner dieser Insel zum Künstler. Das zwitschert und schnappt und glättet und säbelt mit so viel Augenmaß, Achtsamkeit und Phantasie, daß man sich im Notfall von jedem Aisinger operieren lassen könnte. Die Hecken verraten eine übereinstimmend chirurgische Begabung.