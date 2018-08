Inhalt Seite 1 — Auflehnung als Zähneknirschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Salzinger

Daß James Baldwin einer der profiliertesten Wortführer des schwarzen Amerika sei, gehört hierzulande zu den geläufigen Ansichten. Baldwin selber will sich allerdings keineswegs als Negerführer verstanden wissen. Er betrachtet sich als Schriftsteller, nicht einmal als Negerschriftsteller, sondern ehestens als amerikanischen, lieber noch schlichtweg als Schriftsteller. Das aber half ihm nichts. Wann immer eines seiner Bücher in deutscher Übersetzung erschien, wurde es von einem beifälligen kritischen Gemurmel begrüßt. Die bloße Tatsache, daß der Autor schwarzer Hautfarbe war und eine unterstützungswürdige Sache vertrat, stimmte die Rezensenten zur Milde.

Doch eines ist die Sympathie für die politischen Kämpfe amerikanischer Neger, ein anderes die kritische Beurteilung von Literatur. Mit der Vermischung tut man dem Neger, aber auch dem Autor James Baldwin Unrecht; es bedeutet schließlich, daß man dessen literarischen Anspruch nicht ganz ernst nimmt. Damit aber schadet man nicht nur dem Autor, sondern auch der Sache, die er vertritt. Daß er sie, wenigstens als Romancier, nicht immer glücklich vertritt, zeigt der jetzt übersetzte Erstlingsroman –

James Baldwin: „Gehe hin und verkünde es vom Berge“, Roman, aus dem Amerikanischen von Jürgen Manthey; Rowohlt Verlag, Reinbek; 272 S., 19,80 DM.

Mit ihm liegt nun nach „Giovannis Zimmer“ und „Eine andere Welt“ Baldwins Romanwerk vollzählig in deutscher Übersetzung vor. Anlaß genug für eine kritische Besinnung.

Dieser erste Roman Baldwins scheint zugleich auch sein persönlichster zu sein. Der Sohn eines Negerpriesters, der sich auch selber eine Zeit lang als Laienprediger betätigte, führt hier – schon der Titel, die erste Zeile eines Gospelsongs, deutet es an – in die Welt der Harlemer Negergottesdienste, der religiösen Ekstasen und Erweckungen ein.

Geschildert, wird ein einziger Tag aus dem Leben des Negerjungen John. Es ist ein beinahe gewöhnlicher Tag, ausgefüllt von häuslicher Arbeit, einem Kinobesuch, der Andacht am Abend gemeinsam mit der Familie. Durch einen kompositorischen Kunstgriff jedoch wird auch das Schicksal der erwachsenen Familienmitglieder in diesen – eher dürftigen – Handlungsrahmen hineingenommen. Die Schilderung der Andacht nämlich, die fast zwei Drittel des ganzen Romans umfaßt, wird durch die Darstellungen der Vergangenheit von Johns Vater, von dessen Frau und dessen Schwester in Form dreier selbständiger Erzählungen unterbrochen. Während des Gebets erinnern sie sich ihres bisherigen Lebens, ihrer Sünden, ihrer Aufschwünge und Leiden, und in diesen drei Lebens- und Leidensläufen versucht der Autor die typischen Daseinsbedingungen amerikanischer Neger zu spiegeln. Armut und Bedrängnis des Lebens im Süden, Hoffnung aufs Gelobte Land, auf den Wohlstand in den großen Städten des Nordens; Umsiedlung, Zerfall der Familien, Enttäuschung über die subtilere Art der Unterdrückung im Norden, endlich die Flucht aus der Misere des Alltags in Sex und Alkohol oder in die Religion. Zum Schluß blendet die Erzählung auf John zurück. Er, der gegen seinen Willen von den Eltern zum Priester bestimmt wurde, erfährt während dieser Andacht, am Abend seines vierzehnten Geburtstages, die entscheidende religiöse Erweckung. Er wird „gerettet“.