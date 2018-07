Inhalt Seite 1 — Bremsen für Versicherer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die deutschen Kraftfahrtversicherer vor einigen Monaten die neuen Haftpflichtversicherungstarife beim Bundeswirtschaftsministerium beantragten, haben sie sinnfällig demonstriert, daß die Vorausschätzung künftiger Entwicklungen eine wichtige Grundlage ihres Geschäfts ist. In dem Zeitraum, der der Kalkulation der neuen Prämien zugrunde liegt, ist der Kombiwagen noch ein Fahrzeug mit eindeutig gewerblicher Nutzung gewesen. Inzwischen begann die Werbung großer Automobilwerke für den Kombi als „Familienwagen“ erkennbare Früchte zu tragen.

In der Sprache der Versicherer heißt das: die Risikomerkmale des Kombiwagens ändern sich zur Zeit. Und weil die neuen Prämientarife von 1967 an bis in das Jahr 1969 hinein angewendet werden sollen, wurde Anfang 1966 bereits im Vorgriff kalkuliert: Die Masse der Kombiwagen wird künftig zu den Prämiensätzen versichert werden, die für Personenkraftwagen gelten, was in der Mehrzahl der Fälle eine Verbilligung des Versicherungsschutzes gegenüber den bisherigen Beitragssätzen bedeutet und dem Absatz dieser „Familienwagen“ möglicherweise weiteren Auftrieb geben wird.

Nicht immer bringt die Notwendigkeit, kommende Entwicklungen richtig einzuschätzen, dem Autofahrer Freude. Nach Lage der Dinge ist Betrübnis an der Tagesordnung. Wie inzwischen bekannt, haben die Pkw-Besitzer in den Großstädten mit einer Prämienerhöhung um 12,8 Prozent und alle übrigen mit Beitragssätzen zu rechnen, die um 7,5 Prozent höher sind als die jetzigen. Das betrifft nur die Auto-Haftpflichtversicherung und wird nur etwa halb so viel Mehreinnahmen bringen wie die Versicherer bei sauberer Kalkulation brauchten. Daß sie sich maßvoll geben, hat das Bundeswirtschaftsministerium mit dem Hinweis erreicht, in Bonn treibe man gegenwärtig Stabilisierungspolitik, und es sei daher völlig ausgeschlossen, daß Beitragserhöhungen um 15 und 20 Prozent genehmigt würden.

Die Versicherer strichen daraufhin einige wichtige Positionen aus ihrer Kalkulation und sahen sich zu dem betonten Hinweis veranlaßt, sie würden mit den neuen Tarifen zwei Jahre hindurch nur arbeiten können, wenn zwei Bedingungen erfüllt seien: Die Bonner Stabilisierungspolitik müsse auf dem Wege über die Beruhigung des allgemeinen Preis- und Lohnklimas dazu führen, daß die Schadenaufwendungen (insbesondere für Autoreparaturen) nicht im bisherigen Umfang weiter ansteigen; zweitens müsse es auch künftig möglich sein, Verluste in der Kraftfahrthaftpflichtversicherung durch Überschüsse bei Kasko und in der Insassen-Unfallversicherung auszugleichen.

In der losen Marktordnung, der die Kraftfahrtversicherer unterliegen, wird also eine interessante Tendenz erkennbar: Das Bundeswirtschaftsministerium drückt die Einnahmen der Gesellschaften kraft seines Tarifgenehmigungsrechts unter das kalkulatorisch an sich vertretbare Maß; es hat aber andererseits dafür zu sorgen, daß die Prämieneinnahmen für die Entschädigung von Verkehrsopfern unter allen Umständen ausreichen; also führt die Genehmigungspraxis dazu, daß in immer kürzeren Intervallen Prämienerhöhungen (in kleinen Schritten) notwendig werden.

Selbstverständlich ist es für die Versicherer keineswegs angenehm, alle ein oder zwei Jahre neue Prämien verlangen zu müssen und entsprechend oft als Störenfried dazustehen. Andererseits können sie Beitragssätze, die unter dem Kalkulationssoll liegen, nur deshalb anwenden, weil die Marktordnung einen ruinösen Wettbewerb verhindert.

So hat denn am Ende der Kraftfahrer seinen unmittelbaren Vorteil von einer Marktregelung, die im übrigen des Wettbewerbs durchaus nicht in dem Maße entbehrt wie oft angenommen wird. Sobald sich herausstellt, daß bestimmte Risikogruppen – etwa Fahrzeuge mit Standorten in kleinen Gemeinden – bei der Masse der Gesellschaften höhere Prämien zu zahlen haben als ihrem gesamten Schaden- und Kostenbedarf entspricht, werden Versicherer am Markt erscheinen, die sich auf diese Risiken konzentrieren und es für sie billiger machen.