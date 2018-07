Inhalt Seite 1 — Brücke über den Bodensee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Süddeutsche Verkehrsfachleute wollen eine Brücke über den Bodensee schlagen. Jedenfalls geht aus einem Gutachten über Verkehrsdichte an Deutschlands größtem See hervor, daß nur eine Brücke oder ein Tunnel ein künftiges Verkehrs-Chaos auf den Uferstraßen abwenden kann. Trotz der geplanten Verdoppelung der Fährverbindungen zwischen Konstanz-Staad und Meersburg wird jeder zweite Autofahrer zum Ausweg auf den Bundesstraßen und einem Zeitverlust von mehr als einer Stunde gezwungen sein. Die Verkehrsfachleute glauben, daß in 20 Jahren täglich rund 15 000 Fahrzeuge über ihre Brücke rollen. Die Verwirklichung des kühnen Projekts scheint indessen mehr als fraglich. Schließlich wollen auch die Landschaftsschützer mitreden.

West-Benzin in Ungarn

Eine britisch-niederländische Erdölfirma hat in Budapest eine Tankstelle mit zwei Zapfsäulen (Normal- und Superbenzin) und vier Serviceräumen eröffnet. Diese erste Tankstelle einer westlichen Firma im Ostblock nimmt Bezahlung nur in Westwährungen an; sie ist nur für Touristen aus kapitalistischen Ländern gedacht. Nach Angaben der ungarischen Regierung hat das Unternehmen die Erlaubnis, weitere Tankstellen im ganzen Land zu eröffnen.

Flugtourismus

Der westdeutsche Flugtourismus mit Chartermaschinen (offiziell: Turnussonderflugverkehr) ist seit 1961 um das Zwanzigfache gewachsen, und zwar von 15 000 auf 300 000 Passagiere. Die Entwicklung begann 1962 und steigerte sich von Jahr zu Jahr mit zunehmendem Wohlstand und wachsender Reiselust. Zentren des deutschen Flugtourismus sind die Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf, von denen im letzten Jahr 55 Prozent aller Touristen starteten. Mit 75 Prozent aller Buchungen liegen die europäischen Mittelmeerstaaten weit an der Spitze der Zielgebiete. Dies erklärt sich aus den niedrigen Preisen für Flugreisen innerhalb Europas, die auch für mittlere Einkommen erschwinglich sind. Auf Afrika als Reiseziel entfallen immerhin noch 20 Prozent. In den letzten Jahren zeichnet sich ein starker Trend zu längeren und auch entsprechend teureren Flugreisen nach Asien und Mittel- und Südamerika ab. Sind diese Reiseziele erst einmal populär, so werden mit zunehmender Beteiligung auch die Angebote preisgünstiger ausfallen. Das beliebteste Reiseziel waren 1965 noch dieBalearen, die 32 Prozent aller westdeutschen Flugreisenden anlockten. In der Reihenfolge kommen dann die Kanarischen Inseln (14 Porzent), Italien und Rumänien (neun Prozent), sonstige spanische Orte (acht Prozent), Griechenland (sieben Prozent), Tunesien (sechs Prozent), Jugoslawien (vier Prozent), Bulgarien und der Libanon (drei Prozent).

Kühl im Komfortbus

Im Europabus-Verkehr fahren neuerdings zwei Omnibusse mit ungewöhnlichem Komfort. Die Fahrzeuge haben moderne Klima-Anlagen und Spezialisolierungen, ferner behagliche Schlafsessel und in den Fenstern ein neuartiges Glas, das Kondenswasser abweist und Sonnenstrahlen reflektiert. Beide Busse verkehren vorerst auf Sonderstrecken. Bis Ende des Jahres sollen vier Komfortbusse dazukommen.