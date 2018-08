Stunde der Detektive: Ein Mordfall wird neu aufgerollt – Jürgen Thorwald spürte ihm nach

Fatale Fehler der Polizisten: Viele Spuren wurden nicht gesichert

Von Wolfgang von Wadkow

Am Dienstag, dem 18. Oktober, treten in Cleveland im amerikanischen Staat Ohio zwölf Geschworene zusammen. Sie haben in einem Berufungsverfahren über einen Mann zu befinden, der in erster Instanz schuldig gesprochen wurde, seine Frau ermordet zu haben: Dr. Samuel Sheppard.

Die Geschehnisse in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1954 hätten die deutsche Öffentlichkeit möglicherweise nicht übermäßig erregt, wenn nicht eine blonde Düsseldorferin mit Namen Ariane Tebbenjohanns entscheidend dazu beigetragen hätte, daß „Sam“ als freier Mann in die zweite Verhandlung geht, obwohl er am 21. Dezember 1954 zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt worden war.

Die Frau, inzwischen Mrs. Sheppard, brachte es nicht nur fertig, den einstmaligen Modearzt aus der Cleveland-Vorstadt Bay Village im Zuchthaus zu heiraten; sie erreichte auch, daß er bis zur Berufungsverhandlung auf freien Fuß gesetzt wurde. Inzwischen allerdings sei das Glück getrübt, erfuhr man dieser Tage. Mit der erklärten Absicht, den erkrankten alten Vater zu besuchen, flog die als „Mrs. Sam“ in den USA schlagzeilenträchtige Ariane kurz vor Prozeßbeginn kurzentschlossen in die alte Heimat. Scheidungsabsichten wurden von Mr. und Mrs. Sheppard dementiert.

Es ist also möglich, daß die zwölf Geschworenen von Cleveland nicht jenes Stimulans zum Freispruch bekommen, das seit altersher in den treu-besorgten Blicken einer liebenden Frau aus dem Zuschauerraum zur Anklagebank destilliert wird. Dafür haben die Geschworenen (und nicht nur sie in und um Cleveland) andere Sorgen. Denn es steht fest, daß die Ermittlungsarbeiten in diesem Kriminalfall besonders in den ersten Stunden grob vernachlässigt wurden.