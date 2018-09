Die außenpolitische Überprüfung hat begonnen

In den Wochen der Bonner Führungsschwäche hat sich eine vielgelästerte Institution unversehens und eindrucksvoll ins Zentrum der politischen Bühne geschoben: der Bundestag. Nicht nur, daß er die aktuellen Themen Wirtschaftsstabilisierung und Bundeswehrkrise prompt, energisch und kenntnisreich diskutierte; er hat sich – vor und nach Erhards Washington-Reise – auch Zeit genommen, die großen Zukunftsfragen deutscher Außenpolitik zu debattieren.

Sehr weit ist der Bundestag dabei nicht gekommen, aber ein Anfang ist immerhin gemacht, und es herrscht wenigstens verbale Übereinkunft darüber, daß die Grundpositionen der Bonner Außenpolitik nun neu durchdacht werden müssen. Der Drang zur – notfalls auch schmerzhaften – Überprüfung ist innerhalb der Koalition bei den Freien Demokraten am stärksten. Die CDU/CSU steckt voller Skepsis. Die sozialdemokratische Opposition jedoch hat ausdrücklich angekündigt, daß sie nicht locker lassen will. Europäische Einigung und atlantische Partnerschaft, das geteilte Deutschland im Entspannungsprozeß, Vorfeldbemühungen für eine deutsche Friedensregelung – das sind die Themen, die Helmut Schmidt auf die Tagesordnung gesetzt hat: "Wir werden also das ganze System unserer auswärtigen Beziehungen zur Erörterung stellen."

Es war höchste Zeit. Denn während die Regierungsparteien ihre Energien in unfruchtbaren internen Streitereien vergeudeten, hat sich die Welt ringsum verändert. An die Stelle der alten außenpolitischen und sicherheitspolitischen Gewißheiten sind lauter Ungewißheiten getreten. Die früheren Gleichungen von Mittel und Zweck sind durch die neuen Fakten widerlegt, die alten Formeln für die Wirklichkeit von heute belanglos geworden. Die Desillusionierung ist komplett: Hundertprozentige Lösungen sind nirgendwo mehr sichtbar, und bei den wichtigsten Problemen ist es sogar fraglich geworden, ob sie überhaupt noch lösbar sind – oder ob wir uns nicht eher darauf einrichten müssen, sie auf lange Zeit ungelöst mit uns herumzuschleppen. Das gilt für die Reform der NATO und für die Schaffung Europas nicht minder als für die Überwindung der deutschen Teilung.

Jede nüchterne deutsche Außenpolitik wird hinfort von dreierlei ausgehen müssen.

Erstens wird die Atlantische Allianz das Jahr 1969 in ihrer alten Gestalt nicht überleben. Die Integration ist am Absterben; de Gaulle hat ihr den ersten Stoß versetzt, die Aufdröselung des Bündnisses in immer neue Ausschüsse und Unterausschüsse wird sie weiter beschleunigen.

Die Erwartung wäre unrealistisch, daß amerikanische Truppen auf ewig in der gegenwärtigen Stärke auf dem Gebiet der Bundesrepublik stationiert bleiben – es sei denn, der Kreml kehre zur offensiven Außenpolitik Stalins zurück, was nicht undenkbar ist, aber die Wahrscheinlichkeit der Rationalität gegen sich hat. Hier wird sich Bonn darauf beschränken müssen, die Modalitäten des Abzugs zu beeinflussen und darauf hinzuwirken, daß durch die Bereitstellung von Lufttransportraum und Materialdepots die Zuführung amerikanischer Truppen im Krisenfall ermöglicht wird.