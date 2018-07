Computer sind für die meisten von uns wie Exoten – sehr fremd, etwas unheimlich, schwer zu unterscheiden. Aber wie der Exportkaufmann die Mentalität afrikanischer Geschäftspartner kennen muß, so müssen moderne Verwaltungschefs sich mit den Eigenheiten der Elektronenrechner vertraut machen.

Betriebe und Behörden bestellen immer mehr Datenverarbeitungsanlagen, aber sie stehen den Werbeworten der Hersteller oft recht hilflos gegenüber; sie trauen sich nicht zu, die Vor- und Nachteile der Fabrikate sicher zu beurteilen. Da gibt es jetzt eine wertvolle Hilfe: ein kleines Institut mit schwierigem Namen und großer Leistung, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln-Marienburg, hat alle nötigen Daten zur Beurteilung der gängigsten Datenverarbeitungsanlagen zusammengestellt und in einem gedruckten Gutachten veröffentlicht.

Es heißt „Systemvergleich elektronischer Datenverarbeitungsanlagen und bringt auf umfangreichen Tabellen die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Angaben für insgesamt 31 Fabrikate. Dabei ist man ausgegangen von vier Vergleichsmodellen, die sich durch die Art der Datenträger unterscheiden (Lochkarten, Magnetband, Magnetplatten oder -trommeln und „Großspeicher“).

Die Tabellen müssen für Techniker ein Genuß sein. Sie lesen dort, übersichtlich geordnet, welche Kapazität die Kornspeicher haben, wieviel Kanäle eine Anlage besitzt, ob sie „im Maschinensystem aufwärts und abwärts kompatibel“ ist und welche Zeit der Rechner für eine bestimmte Mixaufgabe braucht. Die Schnelligkeit der Dateneingabe und -ausgabe und das Fassungsvermögen der Sekundärspeicher sind ebenso berücksichtigt wie die Möglichkeit, mehrere Programme parallel zu verarbeiten, und der „Speicherbereichsschutz“. Wer das Elektronen-Chinesisch versteht (ein Begriffsverzeichnis am Schluß hilft dabei), kann sich nach diesen Angaben ein Bild von der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Typen machen. Wichtig ist die Feststellung, daß durchaus nicht alle angebotenen Anlagen universell einsetzbar sind, sondern daß immer an die speziellen Zwecke gedacht werden muß.

Die Ökonomen werden sich besonders für die Gegenüberstellung der Miet- und Kaufpreise, Mindestzeiten, zusätzlichen Anschaffungskosten und Wartungskosten interessieren. Schließlich ist auch verzeichnet, welche „Software“ (Programmierhilfen) die verschiedenen Firmen liefern.

Nun ist die KGSt eine Einrichtung der Kommunen und dient vor allem den Kommunen. Aber ihre gründlichen Gutachten, an denen außer den Experten in der Kölner Vorstadtvilla erfahrene Praktiker aus dem ganzen Bundesgebiet mitwirken, werden auch von anderen Verwaltungen sehr stark beachtet. Wenn Bund und Länder ihre Verwaltungsorganisation verbessern, stehen sie oft vor genau denselben Problemen wie die Städte und Gemeinden, und auch die Wirtschaft hat häufig mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nur gibt es bisher keine der KGSt vergleichbare Forschungsstelle in Bund und Ländern. Der Bundesrechnungshof, der auf der Seite des Bundes dazu berufen wäre, entsprechende Untersuchungen zu starten, hat das bisher nur in geringem Umfang getan. Erfreulich ist aber, daß der Bundesfinanzminister den Systemvergleich mit einem Zuschuß unterstützt hat.

Wie der Finanzminister, so hat auch der Steuerzahler Anlaß, die Arbeit der KGSt zu loben. Denn das Institut mahnt die Behörden immer wieder zur Sparsamkeit. Auch das Computer-Gutachten steht ganz im Zeichen dieses Zieles. Es soll die Gemeinden in den Stand setzen, aus dem großen Angebot diejenige Anlage herauszufinden, die für ihre örtlichen Bedürfnisse am besten geeignet ist, und vor allem die Preise sorgfältig zu prüfen.

„Die gutachtlichen Untersuchungen haben ergeben“, heißt es am Schluß, „daß die Leistungen der Maschinen und der ‚Software‘ bei den einzelnen Herstellern sich immer mehr ähneln, daß aber wesentliche Unterschiede in den Preisen bestehen. Hierdurch werden die Preise mehr als bisher zum Hauptbestandteil des Wettbewerbs.“ Und kaum war das Gutachten gedruckt, da wurden die Mitgliedsgemeinden in den „Mitteilungen“ der KGSt schon auf neue Preissenkungen aufmerksam gemacht. Die Automation wird immer billiger. H. P. B.