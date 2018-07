Von Werner Höfer

Er hat „ein Schild an der Tür“ und ist mithin ein niedergelassener Arzt. Der Kölner Dr. Kaspar Roos ist Vorsitzender des Verbandes der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Ihn und seine Kollegen kann man nicht dafür haftbar machen, daß bei der Namensgebung des Verbandes ein grammatischer Kunstfehler zu verzeichnen war: gemeint sind nämlich Ärzte, die sich in unabhängiger Stellung niedergelassen haben; während man nach der unerbittlichen Gesetzmäßigkeit der deutschen Sprache unter einem niedergelassenen Arzt einen „Onkel Doktor“ verstehen mußte, der aus luftigen Höhen durch Hubschrauber oder Ballon, über der leidenden Menschheit niedergelassen wurde. Doch wird jeder Patient es seinem Arzt nachsehen, wenn er nichts Schlimmeres verwechselt als die Bedeutung transitiver und intransitiver Partizipien ...

Aber Dr. Kaspar Roos muß sich aus gutem Grund eine weitere Frage gefallen lassen, die wenig mit Medizin und einiges mit Linguistik zu tun hat. Da er einer der drei Geburtshelfer ist, die in einem Kölner Hotel das „Deutsche Ärztesyndikat“ zur Welt gebracht haben (der Urvater des Gedankens war Dr. Peter Sachse, der Vorsitzende des Berufsverbandes der praktischen Ärzte, und als dritter in diesem kollegialen Triumvirat wirkte Dr. Hubert Waldmann mit, der Vorsitzende des Verbands der Fachärzte), muß Dr. Roos Auskunft geben, wie man im Zusammenhang mit einer Ärzte-Organisation das Wort „Syndikat“ zu verstehen habe. Dr. Kaspar Roos bestreitet nicht, daß eine gewisse Affinität zur gewerkschaftlichen Terminologie dabei mitschwingt. Er kann aber darauf verweisen, daß in anderen europäischen Ländern die freiwilligen Zusammenschlüsse von Ärzten zur Wahrung ihrer Berufsinteressen die Bezeichnung „Syndikat“ tragen, und eben um einen solchen Zusammenschluß ging es bei der Gründung des Deutschen Ärztesyndikats, das freilich so etwas wie die gemeinsame Spitze von sechs deutschen Ärzte-Organisationen darstellt.

„Ist der Arzt, Herr Dr. Roos, ein leicht oder schwer organisierbares Wesen?“

„Zumindest ein Wesen, das häufig doppelt und dreifach organisiert ist, weil es in Deutschland viele ärztliche Organisationen mit unterschiedlichen Aufgaben und Absichten gibt.“

Die Finger seiner Hände reichen nicht aus, diese Organisationen aufzuzählen. Von den beiläufig hunderttausend Ärzten, die es in der Bundesrepublik und in Westberlin gibt, werden im Deutschen Ärztesyndikat vornehmlich jene zusammengeschlossen, mit denen der leidende Mensch, wenn er Heilung sucht, unmittelbar zu tun hat: „... die Kollegen mit dem Schild vor der Tür.“

Außerhalb des Syndikats sind Organisationen geblieben wie die Ärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung und der Hartmann-Bund – verständlicherweise, denn der Ärztekammer muß jeder zugelassene Arzt angehören; der Kassenärztlichen Vereinigung schließt sich jeder Kassenarzt aus wohlerwogenen Selbsterhaltungsgründen an; im Hartmann-Bund schließlich sind alle Ärzte Deutschlands, unabhängig von ihrer Funktion, willkommen, beispielsweise auch die biedere Hausfrau, wenn sie Ärztin ist, aber den Arztkittel längst an den Nagel gehängt hat. Der Hartmann-Bund scheint zudem die Ambition zu haben, selbst Medizinstudenten in seine Reihen aufnehmen zu wollen. Der Katalog der ärztlichen Standesorganisationen in der Bundesrepublik verzeichnet sogar mehrere Spezialgruppen mit weniger als fünfhundert Mitgliedern.