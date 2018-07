Stürmer, Läufer und Verteidiger auf dem Prüfstand der Psychologen

Während der letzten Fußball-Weltmeisterschaft erschien eine Untersuchung von zwei englischen Psychologen, die sich mit den geistigen Voraussetzungen auseinandersetzen, die im Fußball zum Erfolg führen. Roy Aston und Robert Cooper, die an den Universitäten von Aston und Liverpool lehren, vermochten in der vergangenen Spielzeit siebzehn englische Liga-Vereine zu überreden, mit ihnen „Ball zu spielen“. Nach ihren Ergebnissen hängt der Erfolg eines Stars davon ab, ob er auf dem richtigen Posten spielt. Stürmer reagieren anders als Läufer, und diese wiederum verschieden von Spielführern, Managern und Trainern.

Den Autoren dieser Studie geht es nicht um eine Klassifizierung der intellektuellen Fähigkeiten eines Fußballspielers, sondern um seine geistige Einstellung zum Spiel. Ist er, so fragen die beiden Psychologen, „ich-orientiert“ oder „Aufgaben-konzentriert“ oder „interaktiv orientiert“ – ein Jargonwort der Psychologen für „hervorstechenden Mannschaftsgeist“. Sie haben den Ligaspielern eine Reihe von Fragen vorgelegt, von denen jede drei Antworten zuließ. Sie haben sie dann je nach dem Trend der Antworten aussortiert. So fanden sie heraus, daß Stürmer „bezeichnenderweise ich-orientierter als die Verteidigung“ sind, vor allem die Mittelstürmer, bei denen sich das eigene, stark entwickelte Ego voll austoben will. Die Verteidiger tendieren stärker dahin, „Aufgaben-konzentriert“ zu sein, während Mannschaftsführer, Manager und Trainer auffallend „interaktiv orientiert“ erscheinen. Ein Mannschaftsführer wird gerade wegen dieser Eigenschaften nominiert. Mitglieder einer Ländermannschaft tendieren bezeichnenderweise dahin, viel stärker ich-orientiert zu sein als Ligaspieler, die noch in keiner Ländermannschaft gestanden haben.

David gegen Goliath

Das Beispiel der glücklosen Brasilianer zeigte, wie wenig man über die Motivierung oder mentale Zusammensetzung einer erfolgreichen Fußballmannschaft weiß. Sicher ist jedenfalls, daß kunstfertige Ballbeherrschung und eine ideal entwickelte Körperbeschaffenheit unerläßliche Voraussetzungen sind. Aber wie läßt sich erklären, daß in England kleine Vereine, wie etwa Luton oder Ipswich, plötzlich in Pokalspielen die Goliathe der Oberliga aus dem Rennen werfen? Psychologische Faktoren, die etwas mit der Persönlichkeit und der Gruppenleistung zu tun haben, spielen hier eine wichtige Rolle.

Unter allen Sportarten verlangt der Fußball von seinen Spielern die angespanntesten individuellen Motivierungen und gleichzeitig höchst entwickelte Fähigkeiten, sie harmonisch im Zusammenspiel mit anderen Individualisten einzusetzen. Damit tauchte die Frage nach der Natur einer erfolgreichen Führerschaft in Fußballmannschaften auf. Untersuchungen in Arbeitsgruppen der Industrie hatten bereits ergeben, daß Vorarbeiter, denen es gelungen war, aus ihren Arbeitern das Beste herauszubringen, an ihrer Position interessierter waren, als weniger einflußreiche Vorarbeiter. Um diese These auch im Fußball nachzuprüfen, wurde ein persönlicher Fragebogen verwandt, den Professor Bass aus Pittsburgh entworfen hatte. Dieser Fragebogen enthält 27 Fragen.

„Aufgaben-Konzentration“ bezeichnet die Bemühung eines Menschen um die Durchführung einer Aufgabe, wobei ständig gearbeitet wird, ein Maximum an guter Leistung zu erreichen. Innerhalb einer Gruppe tendiert dieser Typ dahin, innerhalb der Gemeinschaft so hart wie möglich zu arbeiten, um sie so produktiv wie möglich zu machen.