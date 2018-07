Inhalt Seite 1 — Die Kolibris zu Sommerhausen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ruth Herrmann

Bei Sommerhausen hat der Main flache, verkrautete Ufer, und Ausflugsdampfer – in großen Abständen vorbeiziehend – sorgen für Bewegung im Landschaftsbild. Der Gast auf der kleinen Terrasse des Anker trinkt den Wein, der in der nahen Umgebung wächst. Sommerhausen liegt nur ungefähr zwölf Kilometer von Würzburg entfernt an der Bundesstraße 13.

Wer aus dem Norden Deutschlands kommt, fühlt sich auf den alten Stühlen und an den Tischen, die schon viele Jahre bei jedem Wetter draußen gestanden haben, so fern von Hamburger oder Schleswig-Holsteiner Aufgeräumtheit und skandinavischem Teak, daß er nach zwei Schoppen Boxbeutel in Frankreich zu sein glaubt. Hier können die Menschen noch improvisieren, und was aus Küche und Keller herausgebracht wird, ist hier wichtiger als gestärkte Kellnerinnenschürzchen. „Wer’s mag, mag’s wohl mögen“, sagt man im Norden. Wer dieses hier mag, der mag es besonders gern, daß nicht bedient, sondern bewirtet wird, und dem ist es auch gleich, ob die Wirtin schon Lust hatte, den Morgenrock aus- und etwas anderes anzuziehen.

„Abendlokal mit Tanz“ steht im Prospekt des Ankers. Und diese Anpreisung verdankt der alte Bau nicht der Tatsache, daß Sommerhausen ein mittelalterlicher Ort ist, dessen Hauptstraße an Ein- und Ausgang Tortürme mit engen Durchfahrten hat. Auch, daß einmal vor dem Kriege eine steinerne Bogenbrücke hier über den Main führte, hat daran kein Verdienst. Das hat ein Zugereister bewirkt: der Maler und Zeichner, vorwiegend aber Schauspieler und Einmannbetriebler Luigi Malipiero, der in dem ersten der beiden Tortürme (von Würzburg gerechnet) im November 1950 ein Theater aufmachte, das Torturmtheater.

Von der Mainbrücke sind übrigens nur anderthalb Bogen stehengeblieben – der Rest wurde wohl gesprengt, weil man bei Kriegsende in Sommerhausen wie an vielen anderen Miniplätzen „den Vormarsch“ aufhalten zu können sich vormachte. Die Ruine einer römischen Brücke könnte nicht schöner durch blühendes Unkraut romantisiert und geziert sein als diese. Sie erblickt man, sitzt man, den Rücken dem Hause zugekehrt, zur Rechten der Anker-Terrasse.

Vormittags schläft hier unten am Main alles: Wirt und Wirtin, die mit dem Ortsheiligen Malipiero in den Ort eingezogenen Schauspieler und Gäste, die freilich nicht in diesem Hause haben schlafen können, sondern, wenn sie Glück hatten, in einem Gasthof oder bei Einwohnern, die Zimmer an Fremde vermieten. Man bedenke: abends war ja Tanz, Wein und – überhaupt etwas los. Vor und nach den Vorstellungen des Torturmtheaters – neuerdings auch zwischen zwei Vorstellungen. Denn der Zugereiste Haupt-Sommerhausener Malipiero, jetzt fünfundsechzig Jahre alt, hat diesen Sommer ein zweites Theater gegründet, sein Mitternachtstheater. Zwischen der Vorstellung im Turm und der im neuen kleinen Haus jenseits der Bundesstraße 13 vor dem Tor ist eine Pause. In dieser Pause ziehen und schminken sich seine Schauspieler um, und die Gäste, von denen ein Teil mit den täglich verkehrenden Autobussen aus Würzburg kommt, sitzen an der Torturmtheke, wo auch die Karten zu haben sind, und diskutieren oder trinken und flirten. Das Gros der Gäste, scheint es, sind Studenten und Studentinnen aus Würzburg. Die Theater spielen das ganze Jahr über. Wenn Erfolg und Ertrag, den die beiden kleinen Bühnen dem früher ganz unbekannten Ort einbringen, so weiterwachsen, wird das alte Nest eines Tages wohl Ganzjahreshausen heißen und dennoch schläfrig bleiben und am Fluß unten behaglich und träge sein.

Spätestens an dieser Stelle hat der gewissenhafte Berichtet die die Stille zerreißende Bombe detonieren lassen, die den träge dahinfließenden Main zwar nicht, wohl aber den Ort, der hauptsächlich aus der Hauptstraße mit Kirche, Läden, Apotheke und einer Wirtschaft besteht, erbeben läßt. Durch die Tortürme, die diese Hauptstraße begrenzen, kracht nämlich von früh bis spät der Personen- und Lastwagenverkehr der B 13. Und im Echo der eng an der Fahrbahn stehenden alten Häuser will das etwas heißen! Fußgänger, die nicht sicher sind, daß die Breite der Straße neben den Lastzügen wirklich noch gerade genug Raum für sie läßt, drücken sich in Laden- und Hauseingänge, wenn Vieltonner über das Kopfsteinpflaster donnern.