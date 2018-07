Die Vogelmutter legt ihre Eier nicht alle auf einmal ins Nest. Das erste Ei ist mehrere Tage älter als das letzte. Dennoch schlüpfen die Jungen fast gleichzeitig. Auf welche Weise erfolgt diese erstaunliche Synchronisation? Die amerikanische Psychologin M. Vince stellte jetzt fest, daß sich die Embryonen in den Eiern miteinander verständigen.

Bei Untersuchungen an Wachteln hörte die Forscherin schwache Knacklaute, die aus den Eiern tönten. Das Knacken begann 12 bis 18 Stunden vor dem Ausschlüpfen, wurde allmählich lauter und gleichmäßiger und setzte wenige Minuten vor dem Schlüpfen aus.

Anscheinend regt das Knacken der Embryonen in den älteren Eiern die jüngeren Embryonen dazu an, ihre Entwicklung zu beschleunigen. Diese Verständigung klappt aber nur, wenn sich die Eier berühren. Bei Eiern, die in zehn Zentimeter Abstand voneinander lagen, schlüpften die jungen Vögel in zeitlichen Abständen bis zu zwei Tagen aus. a