Von Martin Gregor-Dellin

Der Diogenes Verlag begann im vergangenen Jahr mit einer Studioreihe, die neuen Autoren vorbehalten ist. Der für die Sammlung gewählte Titel „Die Löwengrube“ ließ an eine Handvoll hartgesottener Debütanten denken, die uns Angst machen wollen. Aber so schlimm kam es gar nicht. Unter den ersten sechs, die sich mit mehr oder weniger Glück in die Grube wagten, fiel nur einer besonders auf: Walter Vogt. Er ist 1927 in Zürich geboren und lebt heute als Röntgenarzt in Bern. Sein Erzählungsband „Husten“, eine Sammlung „wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher Geschichten“, zeigte den bisher bei, weitem interessantesten Autor der ganzen Reihe, und auch sein zweites Buch –

Walter Vogt: „Wüthrich“; Diogenes Verlag, Zürich; 194 Seiten, 16,80 DM

– bestätigt den Eindruck, daß uns hier ein aussichtsreicher und selbstbewußter Erzähler aus dem literarischen Boden der Eidgenossenschaft zugewachsen ist.

Vogt verzichtet darauf, sein Buch einen Roman zu nennen, er gibt ihm lediglich den Untertitel: „Selbstgespräch eines sterbenden Arztes“. Das ist redlich und deutet den Erfahrungsausschnitt genau an, der gewählt wurde. Dem selbstvergessenen Gestammel des bereits gealterten, senilen und der Gehirnerweichung leicht verdächtigen Internisten ist außerdem eine Bemerkung vorausgestellt: „Professor Wüthrich starb am Nachmittag des zehnten September. Obgleich sich in letzter Zeit die Zeichen einer schweren Krankheit gemehrt hatten und man auf das Schlimmste gefaßt sein mußte, kam sein Tod für jedermann überraschend.“

Wüthrichs Tod trifft keine respektvoll erschütterte Mitwelt, denn keiner mag ihn. Dieser zehnte September, noch einmal unterhöhlt von Erinnerungen, ist im übrigen ein Tag wie jeder andere. Wir begleiten Wüthrich bei seinen Visiten im Stadthospital und stehen Kranken, Sterbenden und Irren gegenüber. Die Assistenzärzte nehmen Wüthrich längst nicht mehr ernst. Alles zerfällt um ihn, niemand befolgt seine Anweisungen. Dennoch gibt Wüthrich die Fiktion uneingeschränkter Macht nicht auf, er spielt sein Spiel bis zum Ende. Das Dasein in Erwartung des Todes wird zu einem gespenstischen Totentanz, in dem der Schein und die Selbsttäuschung Hochzeit feiern, sowohl auf selten der Kranken wie des Arztes.

Das kalte und zynische Verhältnis zum nicht Heilbaren, das aus jeder genauen Beschreibung einer Krankenvisite hervorgeht, hat ja seinen Schauder. Dem Dialog mit einem Moribunden, von dem man weiß, daß er das nächste Wochenende nicht überleben wird, und dem der Arzt dennoch Heilung und Entlassung verspricht, braucht man nicht viel hinzuzufügen. Vogt profitiert von solchen Wirkungen. Formprobleme scheinen ihn einstweilen nicht zu beunruhigen. Allerdings täuscht er auch nicht vor, die Literatur habe seit Poe keine Entwicklung durchgemacht. Vogt weiß, wie begrenzt und isoliert die Erfahrung des Erzählers geworden ist; er befindet sich nicht über seiner Figur, sondern in ihr, und auch ohne das Mittel der Zeitbrechung kommt er nicht aus. Es gibt da Überblendungen und Durchblicke, die den Röntgenologen auch literarisch ausweisen. Nur haben alle diese technischen Kniffe, die akausalen und alogischen Sprünge bei ihm einen realen Hintergrund: im Pathologischen.

Man mag das ein bißchen eingleisig finden und nicht up to date, aber es fesselt. Der Gruseleffekt wird zudem nicht – wie noch in den Geschichten des Bandes „Husten“ – durch die phantastische Staffage, durch den Umschlag ins nicht Kontrollierbare ausgelöst, sondern durch psychologische Finessen. Der Fall des Professors Wüthrich bleibt für den Leser daher auch nicht nur ein klinisches Unikum, sondern erweist sich als übertragbar und typisch. Die organisierte Gesellschaft ist so arg wie Wüthrich und seine Assistenten.