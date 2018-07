Als es 1945 zu Ende ging, war man fast dreißig und der Mann blieb vermißt

Von Franzi Heine

Vermutlich ist ihnen jeder einmal in Ferienhotels und -pensionen begegnet, diesen alleinreisenden, offenbar auch mehr oder weniger alleinstehenden, jetzt ungefähr fünfzigjährigen Frauen. Laut Anmeldebuch kann, wer will, einige von ihnen auch mit Fräulein anreden. Doch es macht keinen nennenswerten Unterschied; denn ob mit oder ohne „geb.“ – wenn man sie gelegentlich mit einem Gast sprechen hört, ist allenfalls von Reisen, Büchern, Beruf die Rede, meist natürlich vom Wetter, bestenfalls von Eltern und Geschwistern, Neffen und Nichten. Eine Karte, auf die der Blick fällt, weil sie zufällig unter die falsche Post geraten ist, beginnt vermutlich mit „Liebe Tante“.

Meist sprechen diese Damen nicht viel; mit wem auch? Anlässe dazu sind ziemlich selten. Entweder sind sie einer Familie mit Kindern an den Tisch gesetzt worden – das ist den Eltern der noch unvollkommenen Tischsitten ihrer Kinder wegen schon nicht angenehm. Und dann denken sie vermutlich auch: bestimmt, geschieden, schuldig, wegen Ehebruchs. Aber die Dame paßt sich an; sie ißt inzwischen sehr früh, oder sie erscheint erst, wenn die Kinder ihren Nachtisch löffeln. Ist die Dame nicht „ran“-gesetzt worden, dann ißt und trinkt und raucht sie am kleinen, von der Bedienung umschwirrten Tisch in der Mitte still vor sich hin, Brille und Buch oder Zeitung neben sich. Nie sitzt die Dame am Fenster oder an einem der gemütlichen Tische, die in Nischen stehen.

Diese Damen: Als der Krieg hereinbrach, waren sie Anfang Zwanzig, als er zu Ende war, fast dreißig, vor allem waren sie „übrig“. (Die mit Kindern waren weniger übrig, aber die können sich Reisen, in der Hauptsaison gar nicht leisten. Zwar sind die Kinder jetzt groß, aber wer soll die Enkel verwahren?) Sie, die anderen in der Hauptsaison manchmal an den Tisch gesetzt werden oder am Tisch in der Mitte thronen, sind natürlich nicht im Hauptberuf übrig und Witwe; denn von Pensionen oder Renten von Männern, die als Fünfundzwanzigjährige gefallen oder vermißt sind, könnten sie das Hotel und die Pension, in der sie wohnen, gar nicht bezahlen: Diese Frauen sind berufstätig.

In besseren Hotels

Offensichtlich geht es ihnen gar nicht schlecht. Sie kleiden sich nicht ohne Geschmack und nicht ganz billig; sie sind mindestens mittelprächtig motorisiert und mit Trinkgeldern nicht übertrieb ben sparsam. Sie sind unabhängig und haben für niemanden zu sorgen. Manche von ihnen bleiben sogar länger am Ferienort als üblich, und wenn sie schließlich abfahren, sind sie genauso braun und erholt wie Frau Müller mit Mann und den süßen Kindern. Zum Absied sagt ihr Frau Müller sogar ein paar freundliche Worte und, wenn sie weg ist, zu ihrem Mann: eigentlich eine ganz nette Person. Warum die wohl nicht wieder geheiratet hat?