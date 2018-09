Er hatte es sich zum Prinzip gemacht, „daheim“ zu bleiben – er folgte darin dem Beispiel Leo Blechs, der ihm, dem Organistensohn aus Vietz in der Neumark, geraten hatte, an der Berliner Musikhochschule die Kapellmeisterei zu lernen. Nachdem er schwere Gesellenjahre in Gleiwitz und Königsberg überstanden und in Hannover zuverlässige Dirigenten-Routine erworben hatte, zeigte er als Landesmusikdirektor in Oldenburg, auf seinem ersten verantwortungsvollen Posten, unerwartete Kühnheit: 1929 führte er den „Wozzeck“ seines Freundes Alban Berg auf – ein Werk, an das sich seit der Uraufführung unter Kleiber in Berlin (Dezember 1925) noch keine andere Bühne herangewagt hatte. (Im Dezember 1965 dirigierte er die vierte Neuinszenierung des „Wozzeck“ an der Staatsoper Unter den Linden.)

Nicht genug damit, setzte er den Oldenburgern schließlich den „Pierrot Lunaire“ vor. Das brachte ihm den Dank Arnold Schönbergs ein – „... ich wundere mich über nichts mehr ... Für Sie müßte man ja neue Schwierigkeiten erfinden, da die bisherigen für Sie schon überwunden sind!“ – Jedoch die Zuneigung der Oldenburger verlor er auf diese Weise.

Auf dem Umweg über Halle kam er nach Essen, wo er drei Jahre wirkte, dann nach Berlin, deren Staatsoper er von 1936 bis 1939 angehörte, und schließlich nach Hannover, wo er bis 1960 blieb. Komponisten wie Boris Blacher, der ihm die „Paganini-Variationen“ widmete, und Hans Werner Henze, dessen Oper „Boulevard Solitude“ er uraufführte, haben ihm viel zu danken.

Im Alter von 72 Jahren ist der Dirigent Johannes Schüler am 4. Oktober in Berlin gestorben.

J. M.-M.