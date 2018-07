Seit dem Frühjahr 1965 geistert das „Aspida“-Fabelwesen durch die griechische Politik: Gerüchte über eine Verschwörergruppe linksextremer Offiziere, deren Konspirationspläne wider die Krone angeblich von dem damaligen Ministerpräsidenten Georg Papandreou und seinem Ministersohn Andreas gedeckt wurden. Wegen der Aspida-Affäre hatte der König im Juli vorigen Jahres den greisen Papandreou entlassen. Nach 16 Monaten hat eine von der Regierung eingesetzte Untersuchungskommission jetzt ihren 475 Seiten langen Bericht vorgelegt. Voraussichtlich Mitte November, just zur Wiedereröffnung des Parlaments, soll 28 Offizieren vor dem Athener Militärgericht der Hochverratsprozeß gemacht werden. Und es ist höchst ungewiß, ob die königstreue Regierung unter Stephanopoulos dieses Verfahren überleben wird.

Denn bedroht ist dieses schwache Kabinett von Konstantins Gnaden nicht nur von den dann zu erwartenden Gegenaktionen der beiden Papandreous, die man der Mitwisserschaft verdächtigt und die wieder die Straße gegen den Hof und die „Pseudoregierung“ mobilisieren werden. Seinen Sturz muß Stephanopoulos auch befürchten, weil anscheinend zwei seiner Minister in die Konspiration der Offiziere verwickelt sind: der Koordinationsminister Mitsotakis und der Justizminister Stephanakis. Gegenwärtig prüft der Staatsanwalt noch, ob diese beiden vor ein Ziviltribunal gestellt werden sollen.

Die Beruhigungspillen, die der angeschlagene Premier dem Volk derzeit mit den Worten verabreicht, die „politische Lage werde eine normale Entwicklung nehmen“, drohen ihre Wirkung zu verfehlen. Schon finden Papandreous ätzende Reden gegen den „Aspida“-Bericht landauf, landab Zustimmung, so wenn er voller Hohn von einer „Karikatur der Demokratie“ spricht, von einer „Anklage ohne Beweise“, oder wenn er seinen Griechen mit demagogischer Glaubwürdigkeit versichert: „Die Sache muß vor das Volk gebracht werden, damit die Wahrheit bewiesen werden kann.“ Und mancher erinnert sich heute wieder an Andreas Papandreous geharnischtes Widerwort vom Juli 1965: „Ich habe das Recht, allen Intriganten ins Gesicht zu spucken, die mich zu verdächtigen versuchen.“ Bricht die Zivilklage vielleicht doch in sich zusammen? Oder hebt um die „Aspida“-Affäre der Kampf aller gegen alle von neuem an, der alte Streit der Griechen zwischen Republikanern und Royalisten, zwischen Kommunisten und Anti-Kommunisten, zwischen Liberalen und Konservativen? Auch die Tage der Monarchie, die schon so oft in arger Bedrängnis war, könnten dann gezählt sein.

Wasser auf die Mühlen der Königsfeinde und Papandreou-Freunde goß ungewollt auch ein prominenter amerikanischer Journalist: C. L. Sulzberger von der „New York Times“. Nach zwei Gesprächen mit Konstantin schrieb er zur Veröffentlichung des „Aspida“-Berichtes, der junge König werde im Fall einer Katastrophe die Verfassungsgarantien der bürgerlichen Freiheiten außer Kraft setzen. Der alte Papandreou hat in einer Verteidigungsrede für seinen Sohn schon gewarnt: „Wer mit solchen Gedanken spielt sollte wissen, daß nicht nur die Politiker, nicht nur die Armee, ja – sogar die Steine sich erheben werden, um ihre Köpfe zu zerschmettern.“ Wollte Konstantin wirklich die Verfassung manipulieren, so wäre wohl eine Verschwörung des Volkes gegen den König die Folge, und die Papandreous könnten sich rühmen, in dem Kampf zwischen Palast und Straße am Ende Sieger geblieben zu sein. D.St.