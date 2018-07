Wirbelstürme tragen, wie das Wetteramt in Washington erklärte, aus folgenden Gründen weibliche Namen: weil Frauennamen kurz und unmißverständlich sind, vor allem aber auch, weil man sie leichter in Erinnerung behält. Mit dieser Erklärung wurde die Forderung einer New Yorker Bürgerin beantwortet, die von ihrem Abgeordneten verlangt hatte, daß Wirbelstürme männliche Namen erhalten sollten; denn Wirbelstürme seien laut, zerstörend, übellaunisch. P.