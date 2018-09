Von Hansjakob Stehle

Polens Haltung gegenüber der Bundesrepublik hat sich in den letzten Jahren verhärtet, nachdem es lange Zeit die Normalisierung der Beziehungen ohne Vorbedingungen angestrebt hatte. Von der Bundesregierung lange ohne Antwort gelassen – auch auf notifizierte Sicherheitsvorschläge wie diejenigen Rapackis –, versteifte sich Warschau auf einen immer größeren Katalog von Bedingungen, zu denen nicht nur die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, sondern schließlich auch noch die der DDR gehörte. In Bonn neigt man deshalb zu der Annahme, mit den Polen sei einstweilen nichts zu machen, an ihrem verzerrten Deutschland-Bild müsse jeder Versuch zum Dialog scheitern. Ist das richtig? Oder ist es die Reflexion eines ebenso vergröberten Polen-Bildes bei uns?

Betrachtet man die Äußerungen der öffentlichen Meinung in Polen – Reden, Artikel, Bücher –, zumal im Jahre des mißglückten Dialogversuchs zwischen den katholischen Bischöfen, so steht die Bundesrepublik eigentlich im Mittelpunkt allen außenpolitischen Interesses. "N R F", diese drei Buchstaben für "Niemiecka Republika Federalna" geistern ohne Unterlaß durch das politische Denken der Polen. Die stereotype Formel vom Bonner "Revanchismus" nährt sich aus verschiedenen Quellen: aus der wachgehaltenen Erinnerung an die Schreckensjahre der deutschen Besetzung, aus der Unfähigkeit deutscher Politiker, Konsequenzen aus dem (auch moralisch) verlorenen Zweiten Weltkrieg zu ziehen, und aus der Unfähigkeit polnischer Politik, die stereotypen Formulierungen mancher unserer Sonntagsredner als das zu erkennen, was sie sind: Ausdruck von Sterilität, nicht von Aggressivität.

Die These vom "revanchistischen" Charakter der bundesdeutschen Politik wird nicht nur von Propagandainteressen diktiert, sondern auch von ehrlicher Befürchtung und Abneigung. Gerade solche Empfindungen richten sich ihrer Natur nach nicht allein gegen eine bestimmte Politik. Sie wenden sich im Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit sehr leicht gegen die Deutschen, gegen jene Nachbarn, derentwegen man seit einem halben Jahrhundert in Mitteleuropa keine Ruhe habe. Die Gefahr aber, daß nämlich die ständige Kampagne gegen "Bonn" die Geister eines unguten Nationalismus wecken könnte – eines Nationalismus, der sich gegen den östlichen Nachbarn wendet – wird von einsichtigen, Polen, auch von höchsten Regierungskreisen, allmählich erkannt. Eine allzu vergröberte Einschätzung der Bundesrepublik würde auch, wie man in Warschau befürchtet, die Bewegungsfreiheit der Außenpolitik einengen und das Feld der Deutschland-Politik anderen überlassen: Russen, Rumänen, Tschechen oder gar den Deutschen selbst. Die Episode "Redneraustausch SPD–SED" hat diese polnische Befürchtung jäh, wenn auch nur .kurz aufflammen lassen.

Nicht nur im Zerrspiegel

Es fehlt nicht an polnischen Versuchen, trotz verhärteter Politik und Polemik gegenüber Bonn das Problem "N R F" differenzierter und ruhiger zu betrachten und nicht nur im Zerrspiegel üblicher Vereinfachungen. Parteichef Gomulka, der am heftigsten vom deutschen Alptraum geplagt ist, beteuerte am 1. September 1965: "Wenn wir von Militarismus und Revanchismus sprechen, haben wir nicht die ganze Gesellschaft der Bundesrepublik im Sinne. Wir wissen, daß die überwiegende Mehrheit der westdeutschen Gesellschaft keinen Krieg will."

Ein Jahr später, wieder am Gedenktag des .deutschen Überfalls auf Polen, sagte Ministerpräsident Cyrankiewicz: "Oft wirft man uns vor, daß wir die anderen Deutschen nicht sehen. Aber doch! Wir würdigen und schätzen den Mut der leider nicht zahlreichen Intellektuellen, Publizisten, evangelischen und katholischen Geistlichen, Gewerkschaftlern, die eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und der Bundesrepublik fordern."