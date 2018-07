Wenn eine Bank zu einem Zeitpunkt, in dem sich fast alle Institute Sorgen um die Kreditfinanzierung machen, mitteilen kann, bei ihr habe die Investitionsfinanzierung trotz der allgemeinen Kapitalmarktmisere noch nicht zu nennenswerten Schwierigkeiten geführt, dann muß tatsächlich eine besondere Situation vorliegen. Bei der Deutschen Industriebank, die erst relativ spät in Berlin das Geschäft wiederaufnehmen konnte, sprudelt die Finanzierungsquelle privater Berlin-Darlehen mit den Steuervergünstigungen nach dem Berlin-Hilfe-Gesetz munter weiter. Das ist auch schon deshalb bemerkenswert, weil die feste Verzinsung dieser Darlehen bei nur 6 Prozent liegt. Man darf daraus schließen, daß die Steuervorteile einen nicht zu unterschätzenden Anreiz für die Darlehensvergabe nach Berlin bilden.

Die Deutsche Industriebank konnte die Zusagen auf Grund von Mitteln aus dieser Quelle im Geschäftsjahr 1965/66 (31. 3.) auf 54 (Vorjahr 35) Millionen Mark erhöhen. Seit Ende 1964 hat das Institut 78 (69) Millionen Mark Darlehen dieser Art hereingenommen. Sie verteilen sich auf 1588 (1453) Konten. Die bisher daraus gewährten Investitionsdarlehen haben die Grenze von 100 Millionen Mark bereits überstiegen. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten hatte die Deutsche Industriebank in dem Mittelstandsfonds, der vom privaten Bankgewerbe gespeist wird, und in dem Produktivitätsprogramm für Rationalisierungskredite. Somit konnte das gesamte Kreditvolumen einschließlich Wechselkredite, Debitoren und langfristige Ausleihungen auf 148 (114) Millionen Mark erhöht werden. Der erwirtschaftete Gewinn von wieder rund einer Million Mark wird in die Wertberichtigung für langfristige Ausleihungen gestellt. Eine Gewinnausschüttung gibt es bei diesem Institut satzungsgemäß nicht. Das Kapital gehört breit gestreut der Wirtschaft und hatte nach seiner Gründung vor rund 40 Jahren die gleiche Aufgabe, die nach dem Kriege von der Industriekreditbank in Düsseldorf wahrgenommen worden ist, die heute am Berliner Institut maßgeblich beteiligt ist. Der Geschäftsbereich ist jedoch hauptsächlich auf Berlin beschränkt. W. P.