Prinz Claus der Niederlande, seit März dieses Jahres mit der holländischen Thronfolgerin Beatrix verheiratet, hat ein Tätigkeitsfeld gefunden. Wie das Informationsamt der niederländischen Regierung am Wochenende mitteilte, leitet er ein Büro für Forschungsaufgaben in der Raumplanung. In den dichtbesiedelten Niederlanden spielt die Raumplanung eine wichtige Rolle. AP