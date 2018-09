Ohne Hofstaat, nur von einem Vertrauten begleitet, zieht einer der amerikanischen Könige durch Europa. Ein Herrscher über 23 000 Beschäftigte und das dynamischste Unternehmen der Vereinigten Staaten und wahrscheinlich auch der Welt: James J. Ling, Chairman of the Board und Chief Executive Officer der Firma Ling-Temco-Vought Inc.

Sein Unternehmen ist beileibe nicht das größte in Amerika, doch errechnete die Zeitschrift Fortune, die Bibel der amerikanischen Wirtschaftswelt, daß LTV the fastest grower seit 1955 war. Umsatzerhöhung in dieser Periode jährlich 106,54 Prozent. Noch imposanter ist die Zahl, wenn man den 1957er Umsatz von vier Millionen Dollar auf den Umsatz dieses Jahres bezieht; der mit 455 Millionen Dollar kaum zu hoch geschätzt ist: Der Anstieg von 1957 bis 1966 beträgt 11 150 Prozent.

Wir trafen diesen König der Dynamik aus Dallas, Texas, in vornehmer Umgebung: Im Hotel Baur au Lac an der Zürcher Goldküste, mitten im Bankenviertel, wenige Schritte neben der Börse. James J. Ling, 43, ein großgewachsener, auf mindestens Schuhgröße 45 lebender Hüne, sieht aus wie ein aus Kriegsdiensten entlassener Bomberpilot oder Marineinfanterist.

Sein Besuch in Europa hat einen realen wirtschaftlichen Hintergrund. Dem amerikanischen Rüstungsunternehmen LTV wurden zwei Gesellschaften zum Kaufe angeboten, von denen eine mit einer kompletten Europaorganisation ausgestattet ist. Dem Liebhaber der griechischen Antike (der letzte Geschäftsbericht wurde mit Bildern von hellenischen Vasen, Säulen, Göttern und Gelehrten ausgeschmückt) wäre es nicht unrecht, in merry old Europe einen Stützpunkt zu besitzen, zumal er diese Organisation verhältnismäßig billig haben kann, wenn er die Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten übernimmt.

Was ihm nun wirklich angeboten worden ist, darüber schweigt sich Ling aus. Er erklärte lediglich, daß das Unternehmen ein völlig anderes Produktionsprogramm hat als die Ling-Temco-Vought Inc. und Konsumgüter einer bestimmten Richtung herstellt. Als wir auf einen Chemiehersteller tippten, zuckte er lediglich die Schultern und fügte hinzu, daß Niederlassungen in England, Deutschland, Frankreich und Italien bestünden.

Der LTV-Konzern besteht heute aus der Holding und vier Tochtergesellschaften, die zusammen im vergangenen Jahr einen Rüstungsanteil von 85 Prozent an der Gesamtproduktion hatten. Diesen Anteil will man jedoch erheblich senken, und schon für 1966 rechnet man nur noch mit einer Quote von 70 Prozent. Unter der Holding Ling-Temco-Vought Inc., die mit einem Eigenkapital von 57 Millionen Dollar ausgestattet ist, arbeiten die Tochtergesellschaften LTV-Aerospace Corp., LTV-Electrosystems Inc., LTV-Ling-Altec und LTV-Okonite Company. Insgesamt 23 000 Beschäftigte produzieren unter anderem Luftfahrzeuge, Raketen, elektronische Anlagen, Steuerungen, Funk-, Radar- und Navigationsgeräte, Rundfunk- und Fernsprechapparate, Transformatoren und Kabel.

Der heutige Big Boss, James J. Ling, gründete nach dem Krieg ein kleines Unternehmen der Elektrobranche, das er bis 1955 so groß herausbrachte, daß die Aktien einem breiteren Publikum angeboten werden konnten. Er kaufte neben einem kleinen Elektrounternehmen des gleichen Zweiges seine erste größere Beteiligung aus dem Erlös der Emission: die Altec-Lansing, eine Pionierfirma auf dem Gebiet der Tontechnik.