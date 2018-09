Riese mit Stahlbetonquadern – Ritt in die Wildnis

Von Wolfgang Boller

Stadt in der Prärie

In der Provinz Alberta, weit gen Westen, ist die Welt weiter und enger geworden. In einem Land, das doppelt so groß ist wie Italien, leben nur sieben Prozent der kanadischen Bevölkerung, und in der Hauptstadt Edmonton mit knapp 400 000 Einwohnern leben und arbeiten die Menschen enger zusammen, kennen einander besser durch Golf und Klub und Klondike Days.

Klondike Days sind der Karneval von Edmonton. Da kleiden sich alljährlich in der dritten Juniwoche alle Leute in die Kostüme des großen Goldrauschs von Klondike und gehen als Goldwäscher und Tingeltangel-Miezen, als Falschspieler und Sheriff, als Klondike Mike und Klondike Kate.

Denn mit Klondike fing in Edmonton alles an. Mit dem Goldrausch von 1898 stieg der Stern der Präriestadt. Damals lebten 400 Menschen an der Stelle eines ehemaligen Forts am Saskatchewan-Fluß. Nach wenigen Jahren hatte das Wort Klondike keine Anziehungskraft mehr. Edmonton aber zählte 30 000 Einwohner.

Seither ist Edmonton die am schnellsten wachsende Stadt Kanadas: Herz der Erdölindustrie, Hauptstadt der Provinz mit dem zweitgrößten Kohlenlager der Welt (47 Millionen Tonnen) – auch wieder so ein junger Riese mit diesen glitzernden Stahlbetonquadern in den Wiesen und Weiden der schwarzen Erde von Alberta, tapfer, fleißig, lebenshungrig.