In der ersten Hälfte des Jahrzehnts konnte die Bundesrepublik gerade noch mithalten. Mit einem durchschnittlichen Wachstum der Gesamtproduktion um 4,8 Prozent pro Jahr lag sie nur knapp unterhalb der Marke von 4,9 Prozent, die das durchschnittliche Wirtschaftswachstum aller 21 Mitgliedsländer der OECD erreichte. Die Zukunft sieht schlechter aus. Folgt man den Prognosen für die Entwicklung bis 1970, so wird die deutsche Wirtschaft mit der Zunahme der Gesamtproduktion nicht nur in der Gruppe der großen Industrieländer das Schlußlicht bilden, sondern auch von den meisten der kleineren Staaten überrundetwerden. Natürlich kann das rascheWachstum in der Wiederaufbauphase nicht zu einer Dauererscheinung werden. Aber das würde schließlich auch für andere Länder mit dem gleichen Entwicklungsstand gelten, die trotzdem in den vergangenen Jahren größere Wachstumserfolge aufzuweisen hatten und den kommenden fünf Jahren mit größerem Optimismus entgegensehen können. Die Erklärung dürfte wohl darin liegen, daß man dort den Strukturwandel der Wirtschaft fördert oder ihm zumindest nicht so viel Hindernisse in den Weg legt wie in der Bundesrepublik.