Mehr als 1 200 000 Ausländer mit Arbeitserlaubnis sind in der Bundesrepublik registriert. Was geschieht, um ihnen unser Verkehrschaos einigermaßen übersichtlich zu machen?

Nehmen wir das Beispiel Hamburg. In Westdeutschlands größter Stadt leben 25 000 Ausländer. Die Unfallstatistiken der Verkehrspolizei unterscheiden nicht zwischen Deutschen und Ausländern. Auf Anfrage verweist man auf Stuttgarter Statistiken: Die dortigen Verhältnisse träfen ungefähr auch auf die Hansestadt zu. Also Stuttgart. 8,7 Prozent der Einwohner sind Ausländer. An den Verkehrsunfällen jedoch sind sie zu 16,1 Prozent beteiligt. Das besagt noch nicht viel. Immerhin könnten sie durch das Unvermögen deutscher Verkehrsteilnehmer in Karambolagen verwickelt worden sein. Doch auch darüber gibt die Statistik Auskunft. Von den an Verkehrsunfällen beteiligten Italienern und Türken zum Beispiel trifft 72 Prozent eigenes Verschulden; bei den Griechen und Jugoslawen sind es gar 75 Prozent, und die Spanier liegen mit fast 80 Prozent an der Spitze. Ausländer haben also offensichtlich Schwierigkeiten im deutschen Verkehr, und Aufklärung wäre nötig.

Seit einem Jahr gibt es bei der Hamburger Polizei ein Verkehrserziehungsprogramm für Gastarbeiter. Ein Beamter sucht die Kulturzentren der Gastarbeiterländer auf, die Vereine für portugiesische und türkische Arbeitnehmer, die Missione Cattolica Italiana und die Kommission des griechischen Arbeitsministeriums. Mitunter findet ein Gastarbeiter auch von sich aus zur Polizei. Doch will er dann meistens etwas über die Bedingungen für den deutschen Führerschein wissen. -bosch