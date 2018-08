Von Heinz-Günter Kemmer

Die FDP-Minister enthielten sich der Stimme, die Bundestagsfraktionen und die interessierten Verbände üben Kritik. Das ist der Beginn eines dornenvollen Weges, den die Bundesregierung angetreten hat, um die öffentliche Sparförderung einzuschränken. Unter dem Druck der Haushaltsmisere will Bonn jetzt den Hahn überreichlich fließender staatlicher Subventionen für die Sparer ein wenig zudrehen.

Es ist nicht der erste Versuch der Bundesregierung – schon 1964 beabsichtigte sie, den Segen aus dem öffentlichen Füllhorn spärlicher fließen zu lassen. Aber die damals näherrückenden Bundestagswahlen riefen die Parlamentarier auf den Plan. Aus dem Bukett des Steueränderungsgesetzes überreichten sie dem Wähler die Rosen, die Dornen ersparten sie ihm – und legten damit einen der Grundsteine für die akute Krise der öffentlichen Finanzen.

Für 1966 muß nämlich bei Bund und Ländern mit einem Steuerausfall von rund 7,3 Milliarden Mark gerechnet werden, weil Ausgaben für Krankenkassen, zur Vermögensbildung und zur Altersversorgung steuerlich abzugsfähig oder prämienbegünstigt sind. Davon ist der größte Brocken die Steuerabzugsfähigkeit der Beiträge zur Sozialversicherung, die einen Steuerausfall von rund drei Milliarden Mark bedeutet. An zweiter Stelle rangieren die privaten Lebensversicherungen, deren Begünstigung Bund und Länder etwa 1,3 Milliarden Mark kosten.

Es geht weiter mit dem Teil der Beiträge für Bausparkassen, für die im Rahmen der Sonderausgaben Steuerbefreiungen beantragt werden; sie kosten die öffentliche Hand eine weitere Milliarde, ebenso wie die Prämien, die für Bauspar- und normale Sparleistungen gezahlt werden. Für die Steuerabzugsfähigkeit von Beiträgen zu Krankenversicherungen setzt man eine halbe Milliarde an und schließlich beansprucht das Gesetz über die Vermögensbildung der Arbeitnehmer – als 312-Mark-Gesetz bekannt – die öffentlichen Haushalte mit 230 Millionen Mark. Einige kleinere Positionen komplettieren das Bild zu dem Geamtausfall von 7,3 Milliarden.

Das ist ein Betrag, der nicht nur die Begehrlichkeit eines um den Haushaltsausgleich bemühten Finanzministers, sondern gleichzeitig die Zweifel der schlichten Staatsbürger an der Notwendigkeit dieses Aufwandes wecken muß. Ist es notwendig, daß der Staat in einem solchen Umfang die Bemühungen seiner Bürger, Vermögen zu bilden und für das Alter vorzusorgen, unterstützen muß? Und führt nicht die Vielzahl von Fördermaßnahmen zu Unübersichtlichkeit und auch zu sozialer Ungerechtigkeit?

Nun, die Bundesregierung läßt keinen Zweifel daran, daß diese Vorwürfe berechtigt sind. Nur scheinen die Parlamentarier verschiedener Schattierungen anderer Meinung zu sein. So hat die FDP lauthals gegen die geplanten Streichungen protestiert, und auch in der CDU mehren sich die Stimmen, die die Pläne der Regierung ablehnen. Dabei ist das, was die Regierung jetzt beschlossen hat, zumindest ein hoffnungsvoller Versuch, das Dickicht der Sparförderung zu lichten und die sozialen Ungerechtigkeiten zu mildern.