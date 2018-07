Inhalt Seite 1 — Triumph des Mimus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

CELESTINA

Tragikomödie nach de Rojas

von Carlo Terron

Bühnen der Stadt Köln, Schauspielhaus

Romane, die für die Bühne bearbeitet werden, sind meistens Lückenbüßer. Man fertigt sie an, weil es an echten Theaterstücken mangelt. Auch in Köln spürte der Zuschauer an manchen Textstellen, daß Dramaturgenverstand das bühnengerechte Dichterwort nicht ersetzen kann. Trotzdem erschöpfte sich diese deutsche Erstaufführung nicht in literarischem Interesse; man erlebte einen höchst vergnüglichen Theaterabend, an dem der Mimus regierte, so daß der Schauspieler triumphierte.

Als Anlaß diente ein in Dialogen verfaßter Roman des Spaniers Fernando de Rojas (1465 bis 1541). Im Mittelpunkt steht die alte Kupplerin Celestina, die ein Freudenhaus unterhält. Das adelige Liebespaar Calisto und Melibea, das von ihr zusammengebracht wird, ähnelt in der Theaterfassung hundert Jahre vor Shakespeare dessen Romeo und Julia.